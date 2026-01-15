Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Сметките за парно ще се променят, но не веднага – какво ще плащаме тази зима

П рез нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно, по-значителна ще се задържи облачността над североизточните райони. В четвъртък сутрин, главно около Дунав, видимостта временно ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще са между -2 и 3 градуса, по-ниски в местата със снежна покривка, в София – около -1 градус.

В четвъртък ще е предимно слънчево, но по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по-ниски ще останат в североизточните райони, в София – около 9 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините ще е предимно слънчево. Високите части преди обяд ще бъдат в облачния слой – с мъгла. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра – около -1 градус.

Над Северното Черноморие облачността ще се задържи значителна, докато по Южното ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който около обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Температурата на морската вода е 8-10 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогноза за 15 януари на НИМХ Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 54 мин. и залязва в 17 ч. и 18 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 24 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 31 мин. и залязва в 13 ч. и 55 мин. Фаза на Луната: три дни преди новолуние.

През следващите дни с ориентиране и усилване на вятъра от североизток ще прониква студен въздух. В петък облачността над цялата страна ще се увеличи и на места, главно в Северна България ще има слаби валежи от сняг, а в Източна отначало от дъжд, който със застудяването ще премине в сняг. В източните райони ще има и условия за поледици.

В събота ще се задържи със значителна облачност, но вероятността за валежи е малка, все пак не е изключено в отделни райони да превали слаб сняг. Температурите ще се понижават и в събота минималните ще са от -12 градуса в североизточните райони до около 0 градуса в крайните южни, а максималните в по-голямата част от страната ще са между -3 и 2 градуса.