Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

15 януари 2026, 06:25
Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират

Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

Протест за машинен вот в центъра на София

Борисов: Против съм промени в Изборния кодекс в

Трамвай блъсна дете в София

Сметките за парно ще се променят, но не веднага – какво ще плащаме тази зима

Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)

П рез нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно, по-значителна ще се задържи облачността над североизточните райони. В четвъртък сутрин, главно около Дунав, видимостта временно ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще са между -2 и 3 градуса, по-ниски в местата със снежна покривка, в София – около -1 градус.

В четвъртък ще е предимно слънчево, но по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по-ниски ще останат в североизточните райони, в София – около 9 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините ще е предимно слънчево. Високите части преди обяд ще бъдат в облачния слой – с мъгла. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра – около -1 градус.

Над Северното Черноморие облачността ще се задържи значителна, докато по Южното ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който около обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Температурата на морската вода е 8-10 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогноза за 15 януари на НИМХ
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 54 мин. и залязва в 17 ч. и 18 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 24 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 31 мин. и залязва в 13 ч. и 55 мин. Фаза на Луната: три дни преди новолуние.

През следващите дни с ориентиране и усилване на вятъра от североизток ще прониква студен въздух. В петък облачността над цялата страна ще се увеличи и на места, главно в Северна България ще има слаби валежи от сняг, а в Източна отначало от дъжд, който със застудяването ще премине в сняг. В източните райони ще има и условия за поледици.

В събота ще се задържи със значителна облачност, но вероятността за валежи е малка, все пак не е изключено в отделни райони да превали слаб сняг. Температурите ще се понижават и в събота минималните ще са от -12 градуса в североизточните райони до около 0 градуса в крайните южни, а максималните в по-голямата част от страната ще са между -3 и 2 градуса.

Сауните намаляват стреса, подобряват здравето на сърцето, повишават имунитета, помагат при мускулни и ставни болки и имат някои ползи за кожата

Той е бил нелегален имигрант, спрян е за проверка, но е оказал съпротива при ареста

Стартираща компания представя своите машинки за подстригване, задвижвани от изкуствен интелект

Венецуела беше мост за Китай в Латинска Америка, а правителството в Пекин финансираше режима на Мадуро с милиарди

Автобусът има максимална скорост от 40 км в час и е оборудван с 11 камери и 5 лидарни системи, или технологии, които могат да измерват разстоянието и да създават 3D карти на околните райони

Работниците ще трябва да обновяват своите умения или да научават нови

Думите му противоречат с официалната позиция на Техеран

Родригес също така заяви, че Каракас е освободил 406 политически затворници

При инцидента е увреден стълб на уличното осветление

Франция ще открие и консулство в Гренландия

Пострада възрастно семейство

Федоров: Нашата цел е да променим системата

Тръмп е изразил ясно своите виждания, но Дания има "различна позиция"

През ноември Тръмп обеща "да спре за постоянно" миграцията от всички "страни от Третия свят"

Необходими са много по-широки промени в системата за мобилизиране на войници

Предложението, внесено от крайнолявата партия „Непокорна Франция“ (LFI), беше подкрепено от 256 народни представители

