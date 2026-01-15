Кристалина Георгиева е в Киев за разговори на високо равнище

У правляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева пристигна рано тази сутрин в Киев за разговори на високо равнище, предаде Ройтерс, като се позова на запознати източници.

Очаква се в украинската столица Георгиева да се срещне с президента на страната Володимир Зеленски, министър-председателката Юлия Свириденко и управителя на централната банка на Украйна Андрий Пишни, както и с бизнес ръководители, каза един от източниците.

Подробностите около посещението на Георгиева в Украйна не бяха огласени от съображения за сигурност. Ръководителката на МВФ, която има близки семейни връзки с Украйна, посети за последен път страната през февруари 2023 г. Братът на Георгиева е женен в Украйна и се е намирал в Харков, втория по големина град в страната, при нахлуването на Русия през февруари 2022 г.

През ноември миналата година Украйна и МВФ постигнаха предварително споразумение по четиригодишна програма за кредитиране на стойност 8,2 милиарда долара. Кредитирането ще зависи от няколко фактора, в това число приемането на бюджет и увеличаване на гаранциите за отпусканите от дарителите финанси. Представители на МВФ твърдят, че Украйна е постигнала напредък и очаква оценката на управителния съвет на фонда до няколко седмици.

Одобряването на финансирането е от решаващо значение, тъй като ще отключи допълнителни външни инвестиции, необходими на Украйна за преодоляване на недостига на финансови средства, които, предвид продължаващата война, МВФ изчислява на около 136,5 млрд. долара за периода до 2029 г.

Войната, която скоро ще навлезе в петата си година, нанесе тежки поражения на украинската икономика, като страната трябваше да похарчи по-голямата част от държавните приходи - 2,8 трилиона гривни (или около 27,2 на сто от брутния си вътрешен продукт, БВП), за да финансира разходите си за отбрана през 2026 г.

Георгиева ще направи оценка на напредъка на Украйна в няколко отношения, включително приемане на бюджет за 2026 г., предприемане на стъпки за увеличаване на вътрешните приходи чрез разширяване на данъчната основа и гарантиране на мащабно външно донорско финансиране при условия, близки до безвъзмездното финансиране.