Politico: Обединеният Запад е мъртъв

М еждународният либерален ред приключва. Всъщност той може вече да е мъртъв. Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър го каза открито миналата седмица, когато злорадстваше по повод намесата на САЩ във Венецуела и залавянето на диктатора Николас Мадуро: "Живеем в свят… който се управлява от сила, от принуда, от власт… Това са железните закони на света." Това посочва Марк Ленард за Politico .

Ленард е директор и съосновател на Европейския съвет за външна политика (ECFR) и автор на книгата "Да оцелееш в хаоса: Геополитиката, когато правилата се разпадат" (Polity Press, април 2026 г.).

Но 47-ият президент на САЩ носи също толкова голяма отговорност и за друга смърт, тази на обединения Запад.

"Тръмп иска да отслаби или дори да разруши Европа"

И докато европейските лидери се надпреварват да омекотяват оценките си за незаконната военна операция на президента Доналд Тръмп във Венецуела и да пренебрегват откритите му претенции към Гренландия, самите европейци вече са осъзнали, че Вашингтон е по-скоро противник, отколкото съюзник.

Това е един от ключовите изводи от проучване, проведено през ноември 2025 г. от мои колеги от Европейския съвет за външна политика и изследователския проект "Европа в променящия се свят" на Оксфордския университет, базирано на интервюта с 26 000 души в 21 държави, пише Ленард. Само един от всеки шестима анкетирани смята САЩ за съюзник, докато един от всеки пет ги възприема като съперник или противник. В Германия, Франция и Испания този дял се доближава до 30 процента, а в Швейцария, която Тръмп посочи за по-високи мита, достига цели 39 процента.

Спадът в подкрепата за САЩ е рязък в цяла Европа. Но с изместването на глобалната мощ започват да се променят и възприятията за самата Европа.

Тъй като Тръмп следва външна политика "Америка на първо място", която често оставя Европа на студа, други държави все по-често възприемат ЕС като суверенен геополитически актьор сам по себе си. Тази промяна е най-драматична в Русия, където избирателите са станали по-малко враждебни към САЩ. Преди две години 64 процента от руснаците са смятали САЩ за противник, докато днес този дял е 37 процента. Вместо това гневът им се насочва към Европа, 72 процента вече я възприемат като съперник или противник, спрямо 69 процента преди година.

Междувременно промяната в политиката на Вашингтон към Русия означава и промяна в подхода му към Украйна. В резултат украинците, които някога виждаха САЩ като своя най-голям съюзник, днес търсят защита от Европа. Те правят ясно разграничение между американската и европейската политика: близо две трети очакват отношенията на страната им с ЕС да се засилят, докато само една трета казват същото за САЩ.

Светът предпочита Путин и Си пред Тръмп

Но дори извън Европа най-голямото дългосрочно въздействие от първата година на Тръмп на власт е начинът, по който той отблъсква хората от САЩ и ги тласка по-близо до Китай, като се очаква влиянието на Пекин да нараства навсякъде. От Южна Африка и Бразилия до Турция мнозинствата очакват отношенията на техните държави с Китай да се задълбочат през следващите пет години. А в тези страни повече респонденти виждат Пекин като съюзник, отколкото Вашингтон.

По-конкретно в Южна Африка и Индия, две държави, които напоследък се оказаха под прицела на Тръмп, промяната спрямо преди година е поразителна. В края на 2024 г. цели 84 процента от индийците са смятали победата на Тръмп за нещо добро за страната им; днес този дял е спаднал до 53 процента.

Разбира се, проучването е проведено преди намесата на Тръмп във Венецуела и преди изявленията му за поемане на контрол над Гренландия. Но след като дори най-близките съюзници вече се опасяват да не станат жертва на хищническа политика от страна на САЩ, тези тенденции, държави, които се отдалечават от Вашингтон и се ориентират към Китай, и Европа, изолирана от своя трансатлантически партньор, вероятно ще се ускорят.

През цялото това време, изправени пред агресията в стила на Тръмп, но ограничени от собствената си липса на автономност, европейските лидери са заклещени между Атлантически океан от разлика между личните си реакции и това, което си позволяват да кажат публично.

Европа, става сериозно! След Венецуела Тръмп няма задръжки

Добрата новина от проучването е, че въпреки сдържаността на своите лидери, европейците осъзнават състоянието на света и подкрепят много от необходимите стъпки за подобряване на позицията на континента. Както видяхме, те нямат илюзии за САЩ при управлението на Тръмп. Те разбират, че живеят във все по-опасен, многополюсен свят. И мнозинствата подкрепят увеличаване на разходите за отбрана, възстановяване на задължителната военна служба и дори обсъждане на перспективата за европейски ядрен възпиращ потенциал.

Редът, основан на правила, отстъпва място на свят от сфери на влияние, в който силата определя правото, а Западът е разцепен отвътре. В такъв свят или си полюс със собствена сфера на влияние, или си страничен наблюдател в чужда. Европейските лидери трябва да се вслушат в своите избиратели и да гарантират, че континентът ще бъде в първата категория, а не във втората.

