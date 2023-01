Хитовите продукции на Netflix за 2022 г.

Netflix преживява множество промени в концепцията и присъствието си. Влиянието на стрийминг платформата е огромно.

Oт Netflix обявиха, че в началото на 2023 г. ще започнат да таксуват акаунти за споделяне на паролата.

Независимо дали одобрявате новата политика на компанията, стрийминг гигантът знае как да създава успешни продукции.

Вижте кои бяха хитовите заглавия на Netflix за отминалата 2022 г:

Сред десетте най-добри филма са:

"Сивият човек"

"Този ​​трилър е направен от хора, които знаят какво е добър трилър, но не знаят как сами да го направят“, пише критикът Бари Херц.

Въпреки, че Херц и колегите му имаха лоши отзиви за филма, публиката бе във възторг. "Сивият човек" е един от най-гледните филми в Netflix. Във филма участват Райън Гослинг, Крис Еванс, Редж-Джийн Пейдж, Ана де Армас и Били Боб Торнтън.

Има слухове, че се подготвя втора част.

The Gray Man’ was the #1 most watched movie of 2022 on Netflix. pic.twitter.com/WrxOiia5vs — Every Movie Plug 🎬 (@everymovieplug) December 30, 2022

"Проектът Адам"

Проектът Адам е американски научнофантастичен филм. Режисьор е Шон Леви, сценарист Джонатан Тропър. Това е затрогваща история за преодоляването на загубата и порастването, които докосна сърцата на зрителите.

"Пурпурни сърца"

Амбициозна певица се съгласява на брак по сметка с морски пехотинец, но нищо не се развива по план. Невероятната музика, преплетана с истински вълнуваща любовна история, превърнаха филма в абсолютен хит за 2022 г.

Sofia Carson and Nicholas Galitzine fully walked onto the Purple Hearts set with fires in their souls every. damn. day. pic.twitter.com/4EdSgLwmy5 — Netflix (@netflix) July 31, 2022

"Пробив в НБА"

Toва е спортна драма с участието на Адам Сандлър като откривател на таланти. Добре разказани истории за предоляване на препяствия и силата на духа са винаги вдъхновяващи и привлекателни за зрителите.

Uncut Gems is one of the most exciting, anxiety inducing films I've ever seen. It borrows themes from gangster movies to comedy, keeping you grounded with a regular hustler being destroyed by delusion and fear. Adam Sandler puts on a performance everyone should watch.



⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/gnzF1F7Ipr — Big Boss (@LordBalvin) December 29, 2019

"Измамникът в Tinder"

Документалният филм за мъж, който се представя за милионер и успява да измами десетки млади жени се превърна в хит за 2022 г. Историята на Симон Левиев, успял да заблуди хиляди жени, развълнува света и стана обект на множество дискусии.

For those of you who have already binged Tinder Swindler, like us. You’ll be happy to know that Simon Leviev is finally being sued by the *real* Leviev family for pretending to be an heir to their diamond fortune to con women (📸: @simonleviev) pic.twitter.com/v1bNtrnIba — What's Trending (@WhatsTrending) March 1, 2022

"Морско чудовище"

Сценарист и режисьор на анимационния филм е Крис Уилямс. Животът на легендарен ловец на морски чудовища се обръща с главата надолу, когато младо момиче идва на кораба му и се сприятелява с най-опасния звяр от всички.

Director Chris Williams inks overall Netflix deal for "The Sea Beast" sequel and another original fantasy adventure project.https://t.co/X6CUm56cbupic.twitter.com/h21BC2qg2P https://t.co/KKPwgtp1D6 — Catsuka (@catsuka) January 6, 2023

"Енола Холмс 2"

"Енола Холмс 2" е втората част от едноименния филм. В поредицата участва Мили Боби Браун като сестра на известния детектив Шерлок Холмс.

what enola holmes 2 served us : pic.twitter.com/DpwSdCHrxX — ️ً (@gleeshortcake) November 4, 2022

"Мажоретката се завръща"

Мажоретка изпада в 20-годишна кома. Когато се събужда е на 37 години и готова да сбъдне мечтата си да стане кралица на бала. Комедийният талант на Ребел Уилсон превърна филма в хит.

Rebel Wilson's Senior Year is the latest addition to Netflix's rom-com lineup for this year. https://t.co/7kQbZ9RU6Z #news pic.twitter.com/DC8mntLQoR — Ozoo News (@Ozoo_News) January 5, 2023

"Мъжът от Торонто"

Историята разказва за това какво ще се случи, след като най-смъртоносният убиец, известен като „Мъжът от Торонто“, и Теди, пропаднал тип от Ню Йорк, разменят по погрешка своята самоличност. Двамата трябва да се опитат да оправят нещата, преди да се избият взаимно. Участват Кевин Харт и Уди Харелсън.

I'm calling Teddy's bluff. pic.twitter.com/u6l2fNEPx3 — The Man From Toronto (@ManFromToronto) June 30, 2022

"Дневна смяна"

Джейми Фокс е ловец на вампири, готов на всичко, за да осигури по-добър живот на дъщеря си. Участват още Дейв Франко и Снуп Дог.

Сред най-гледаните неанглоезични филми са: "Трол", "На Западния фронт нищо ново", "Черният рак", "От моя прозорец", "Шеги настрана 2", "Любов за възрастни", "Картър", "Името ми е отмъщение", "Не намирам покой" и "Ярост".

В класацията на най-добрите англоезични сериали попаднаха: четвърти сезон на "Stranger Things", Wednesday", "Monster: The Jeffrey Dahmer Story", втори сезон на "The Bridgertons", "Inventing Anna", четвърти сезон на "Ozark", "The Spectator", "The Sandman", трети сезон на "Umbrella Academy" и четвърти сезон на "Virgin River".

