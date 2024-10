Най-тежката загуба на Наполеон: Битката с хиляда заека

П рез юли 1807 г., след успешното подписване на Тилзитския мирен договор, Наполеон Бонапарт е на върха на славата си.

За да отпразнува тази значителна дипломатическа победа, той решава да организира мащабен лов на зайци.

In 1815 Napoleon Bonaparte faced his most significant defreat at the Battle of Waterloo. However, eight years prior, a rather peculiar enemy forced him into an embarrassing retreat: a horde of rabbits!



