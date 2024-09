70% от хората ще бъдат засегнати от екстремно време

С поред нов анализ почти три четвърти от населението на света ще изпитат значителни и бързи промени в температурите и валежите през следващите 20 години - сериозно предупреждение за много хора по света. Единственият начин да се избегне това е да се намалят драстично емисиите на парникови газове.

Темата за изменението на климата остава противоречива, въпреки че многобройните доказателства показват, че в момента навлизаме в условия, които не са наблюдавани от хилядолетия. Вярно е, че природата и обществото са свикнали с определени вариации и регионални промени в различни периоди от време, но промените, които настъпват по-бързо от очакваното, могат да имат опустошителни последици.

Ключов пример за това е рекордната гореща вълна в Северна Америка през 2021 г., която се смяташе за невъзможна без климатичните промени.

Подобни екстремни събития могат да имат различни въздействия. Например, горещите вълни могат да доведат до топлинен стрес и смърт на хора и животни; те могат също така да увредят екосистемите, да намалят добивите в селското стопанство, да нарушат транспорта и дори да повлияят на охладителните системи на електроцентралите.

At 2.7°C of warming—our current policy trajectory—2 billion people will face extreme heat. Shockingly, 99.7% of them live in the global South, the very people who contributed least to the crisis. The injustice is staggering. 🌍🔥 #ClimateJustice #ExtremeHeat pic.twitter.com/nA0sTn8CYI