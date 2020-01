7 съвета за предпазване от инфаркт и инсулт

К ак можете да живеете по-дълъг и здравословен живот? Американската кардиологична асоциация представя седем ключови фактора, които могат да ви помогнат да намалите риска от сърдечен удар или инсулт.

Те са част от цялостния здравословен начин на живот. Тези съвети могат да ви помогнат да съставите план за профилактика с вашия личен лекар.

1. Научете рисковете

After a first stroke, people may have a much higher risk of serious heart problems even without underlying risk factors, a new study shows. https://t.co/XOKRNxjcyk — American Heart Assoc (@American_Heart) January 9, 2020

Ако сте на възраст между 40 и 75 години, е хубаво да се консултирате с лекар относно потенциалните рискове за вашето сърдечно здраве. Определени фактори могат да повишат риска: тютюнопушене, бъбречни заболявания или фамилна анамнеза за ранно сърдечно заболяване. Познаването на рисковите фактори, може да помогне за по-доброто лечение при нужда. Много от рисковете могат да изчезнат, ако подобрите начина си на живот.

Как да разпознаем диабета: Видове, симптоми и превенция

2. Хранете се здравословно

To brighten dreary days, add a rainbow of colorful vegetables to your meal for all the different types of nutrients you need. https://t.co/de1q5xi2Dq — American Heart Assoc (@American_Heart) January 12, 2020

Концентрирайте своя хранителен план около зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, бобови култури, ядки, растителни протеини, риба. Ограничете рафинираните въглехидрати, преработените меса и подсладените напитки. Гледайте етикетите на опакованите продукти, за да видите хранителната им стойност. Избирайте продукти с по-малко натрий, добавени захари и наситени мазнини. Избягвайте трансмазнините.

3. Бъдете физически активни

Play a game of tag with your kids and spouse. High energy play feels less like “exercise” and the laughter is a great stress reliever. https://t.co/oPPC0dd2ME — American Heart Assoc (@American_Heart) January 14, 2020

Движете се повече - това е един от най-добрите начини да останете здрави и да предотвратите болестите. Възрастните трябва да имат по 150 минути аеробна активност с умерена интензивност или 75 минути интензивна физическа активност на седмица. Ако вече сте активни, можете да увеличите интензивността си за още повече ползи. Ако сега не сте активни, започнете като просто седите по-малко и се движите повече.

Преди да предприемете каквото и да е, не забравяйте да се консултирате с лекар.

