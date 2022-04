Да получиш съдебни документи от бившия на сцената: Оливия Уайлд запази перфектно самообладание

К огато американската актриса и режисьорка Оливия Уайлд получава мистериозен плик на сцената в Лас Вегас, където представя следващия си филм, мнозина в препълнената зала решават, че това е елемент от шеговита постановка, предаде Франс прес.



В действителност се оказва, че Уайлд е получила съдебни документи, изпратени от бившия ѝ партньор Джейсън Съдейкис.

Jason Sudeikis is not pleased with the spectacle that unfolded when Olivia Wilde received custody papers at CinemaCon. “Mr. Sudeikis had no prior knowledge of the time or place that the envelope would have been delivered,” reads a statement from the actor. https://t.co/meYXaA0npW pic.twitter.com/jrYE1GAwYx