7 книги, вдъхновили престъпления в реалния живот

М оже да се окаже страшно, когато хората решат да имитират изкуството. Но това се е случвало много пъти и за добро, и за зло. Сред тях има престъпници, които използвали книги като вдъхновение за своите престъпления. В тази статия ще разгледаме литературни произведения станали вдъхновение на зловещи събития.

1) "Дневниците на Търнър"

Романът на Уилям Лутър Пиърс от 1978 г. „Дневниците на Търнър“ по същество представлява визията на неонацистите за дистопично бъдеще, включително революция и расова война. Смята се, че книгата повлияла на нарастването на расисткото насилие в САЩ. Вероятно най-скандалното престъпление, повлияно от „Дневниците на Търнър“ е бомбеният атентат в Оклахома Сити на 19 април 1995 г. Тимъти Маквей и Тери Никълс използвали камион бомба, с която убили 168 души и ранили повече от 680. През 2021 г. Amazon изтегли противоречивата расистка книга от платформата си.

2) "Спасителят в ръжта"

Романът на Дж. Д. Селинджър от 1951 г. повлиял едно от най-известните престъпления в света - убийството на бившия бийтъл Джон Ленън в Ню Йорк на 8 декември 1980 г. Марк Дейвид Чапман е човекът, отговорен за престъплението. Той твърдял, че бил вдъхновен от книгата. Чапман дори го четял, когато бил заловен от полицията на местопрестъплението.

3) "Вампирски хроники"

Може би сте запознати с някои от книгите от поредицата романи на Ан Райс (много от тях са превърнати във филми), като „Интервю с вампира“ и „Кралицата на прокълнатите“. През 2003 г. Алън Мензис от Шотландия твърди, че бил вдъхновен от книгите, което го накарало да убие приятеля си. Всъщност той казал, че героинята Акаша му казала да го направи. Мензис починал в затвора през 2004 г.

The Third Edition of My



REAL BANNED BOOKS LIST



books supressed or costly to their author (as opposed to mandatory readings for children)



I've found lists of books that are subject to import controls in western countries, so there will be more editions (note: all previous… pic.twitter.com/4r7GVfP0rd