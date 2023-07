Разкриване на една мистерия: Британка идентифицира Джак Изкормвача

П равнучката на британски полицай твърди, че е идентифицирала Джак Изкормвача - сериен убиец, всял ужас в Лондон от 19-и век, съобщи АФП.

Според Сара Бакс Хортън, която е потомка на полицай, участвал в разследването, Джак Изкормвача е производителят на пури Хаям Хаямс. Той е бил алкохолик и епилептик. След травма състоянието му се влошило до степен да не може повече да работи. Според Хортън редовно биел съпругата, като мислел, че тя му изневерява. Арестуван бил след като я напада, както и майка си, с брадва.

🔴 A former police volunteer claims to have discovered the identity of the figure behind some of the most shocking crimes in British history, unmasking the 19th-century murderer who terrorised the nation as Jack the Ripper.



