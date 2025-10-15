България

Не изслушаха Деньо Денев за пети път в парламента

Следващата сряда ще се свика заседание на комисията със същия дневен ред

15 октомври 2025, 18:04
З а пето поредно заседание на парламентарната Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения и.ф. председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев не беше изслушан.

Регистриралите се депутати в залата бяха пет от общо 15 и така нямаше кворум, коментира Златан Златанов от ПГ на „Възражднае“, председателстващ комисията. 

Той поясни, че днес и.ф. председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев е трябвало да бъде разпитан относно миналите в неделя избори за Общински съвет в Пазарджик, тъй като в интернет се е появила много информация за купуване на гласове и повлияване на резултатите. 

Златанов допълни, че следващата сряда ще свика заседание на комисията със същия дневен ред, като бъде поканен и министърът на вътрешните работи Даниел Митов. 

Източник: БТА, Марин Колев    
