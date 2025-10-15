България

Променят маршрута на трамваите от линия 22

Причината е ремонт

15 октомври 2025, 19:14
Променят маршрута на трамваите от линия 22
Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

В ъв връзка с текущ ремонт временно се променя маршрутът на трамваите от линия 22. 

От 04:30 часа на 18 октомври до 24:00 часа на 19 октомври трамваите от линия № 22 ще  движат от ж.к. „Красна поляна” до трамвайно обръщателно колело „Гео Милев“ .

Разкрива се временна линия № 22ТМ с маршрут: от автостанция „Изток“ (начална спирка на автобусни линии № 117 и № 118) по ул. “Летоструй”, надясно по бул. “Ботевградско шосе” до гара „Подуяне“,  бул. “Мадрид”, ул. “Проф. Милко Бичев”, бул. “Ген. Данаил Николаев” и наляво по бул. “Ботевградско шосе” по маршрута до автостанция „Изток“. 

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на трамвайната спирка ул. „Алеко Константинов“ в посока център.

Източник: СО    
София трамвай 22
