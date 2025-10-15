България

Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство

Георг Георгиев: Само ГЕРБ да се нагърбва с всичко – не може

15 октомври 2025, 16:36
Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти
Площадката за изграждане на новите мощности на АЕЦ

Площадката за изграждане на новите мощности на АЕЦ "Козлодуй" е одобрена
Акцията в

Акцията в "Пътна полиция" - Хасково: Повдигнаха обвинения на двамата задържани
Забрана на социалните мрежи за деца под 15 години: Изпълнима мярка или нереалистична идея?

Забрана на социалните мрежи за деца под 15 години: Изпълнима мярка или нереалистична идея?
Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър

Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър
Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото
Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството

Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството
Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

"Днешният ден показа няколко важни неща – без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство".

Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев в Перник по време на събрание на актива на ГЕРБ, на което присъстваха народни представители, кметове, общински съветници.

ГЕРБ: Нито едно решение не може да бъде взето без нас

По думите на министъра без ГЕРБ не може да има Народно събрание и Министерски съвет.

"Последните четири години доказаха, че без ГЕРБ не може да има стабилност и сигурност в държавата в никой смисъл", подчерта Георгиев.

"Всички, които се опитват да спекулират с ГЕРБ, демонстрираха на какво са способни – хаос, безредие и разруха във всеки политически сектор", посочи външният министър.

Борисов: Ако ГЕРБ победи, ще има стабилно правителство

Той добави, че докато кабинетът „Желязков“ се е опитвал да изкара държавността на преден план, се е видяло, че партията ерозира в подкрепата си.

"Докато ние работим, докато с нашето име се спекулира, докато непрестанно се правят някакви окомплектовки на Борисов с Пеевски, всички останали удобно се притаяват зад нашия широк гръб", заяви Георгиев и добави: "Само ГЕРБ да се нагърбва с всичко – не може".

Източник: БТА, Мая Костадинова, Петра Куртева    
ГЕРБ Политическа стабилност Мнозинство
Последвайте ни
Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

КФН предупреждава: ИИ инвестициите крият огромни рискове

КФН предупреждава: ИИ инвестициите крият огромни рискове

pariteni.bg
Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Грета Тунберг

Грета Тунберг разказа за насилие и унижения в израелски затвор

Свят Преди 16 минути

22-годишната Тунберг беше една от 437 активисти, парламентаристи и адвокати, които са тръгнали от Барселона, за да доставят помощ на обсадената ивица

Ким Кардашиян проговори за „токсичния“ си брак с Кание Уест

Ким Кардашиян проговори за „токсичния“ си брак с Кание Уест

Любопитно Преди 1 час

Разводът между Кардашиян и Уест бе финализиран през ноември 2022 г., след като тя подаде молба в началото на 2021 г.

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

Свят Преди 1 час

Намалението обхваща 2180 продукта

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Свят Преди 1 час

Даниел Стърн е бил приет по спешност в болница след медицински инцидент по-рано този месец

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Свят Преди 1 час

Напрежението в региона значително се засили

<p>Тръмп е &quot;оптимист&quot;, че може да постигне мир между Русия и Украйна</p>

Тръмп е "оптимист", че може да постигне мир между Русия и Украйна след размяната на заложници в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ и украинският му колега Володимир Зеленски ще се срещнат във Вашингтон

<p>Мирчев призна, че е писал есемеси на Борисов - и обясни защо</p>

Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал

България Преди 1 час

Разменените съобщения между лидера на ГЕРБ и Ивайло Мирчев предизвикаха остри реакции в парламента и нова вълна от обвинения

Екстремна битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер

Екстремна битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Теодор-Чикагото и Гизем се присъединяват към новите си племена

Принц Андрю, свалени обвинения и политически драми - един шпионски скандал във Великобритания

Принц Андрю, свалени обвинения и политически драми - един шпионски скандал във Великобритания

Свят Преди 2 часа

Британският министър-председател сър Киър Стармър заяви, че ще публикува ключови свидетелски показания по проваленото съдебно преследване на двама британци, обвинени в шпионаж за Китай

БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

България Преди 2 часа

Растежът на икономическата активност в България се ускорява

Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

Любопитно Преди 2 часа

В съдебните документи мъжът заяви, че се нуждае от месечната издръжка, за да поддържа „луксозен и висококласен начин на живот“

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Любопитно Преди 3 часа

Шокиращото разкритие идва като част от съдебен отговор на изпълнителите на наследството, след като Парис оспори техния контрол и прозрачност

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Свят Преди 3 часа

„Грижа се за кожата си като олимпийски атлет“

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

Любопитно Преди 3 часа

Твоята концентрация, памет и настроение страдат тихо – открий кои ежедневни действия могат да ти навредят и как да ги избегнеш

<p>Арести в&nbsp;Драматичния театър Пловдив</p>

Задържаха с марихуана сценични работници на Драматичния театър Пловдив

България Преди 3 часа

Полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар"

<p>Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца</p>

Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца

Любопитно Преди 3 часа

Кучетата се различават по темперамент, енергичност и нужди от грижи, затова всеки може да намери порода, която отговаря на неговия начин на живот

Всичко от днес

От мрежата

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Най-шокиращите причини за раздяла по света

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

От Лудогорец разкриха кой е най-бързият играч в отбора (видео)

Gong.bg

Официално: Френки де Йонг удължи договора си с Барселона до 2029 година

Gong.bg

След акцията в „Пътна полиция” – Хасково: Повдигнаха обвинения на двамата задържани

Nova.bg

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

Nova.bg