Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство

"Днешният ден показа няколко важни неща – без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство".
Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев в Перник по време на събрание на актива на ГЕРБ, на което присъстваха народни представители, кметове, общински съветници.
ГЕРБ: Нито едно решение не може да бъде взето без нас
По думите на министъра без ГЕРБ не може да има Народно събрание и Министерски съвет.
"Последните четири години доказаха, че без ГЕРБ не може да има стабилност и сигурност в държавата в никой смисъл", подчерта Георгиев.
"Всички, които се опитват да спекулират с ГЕРБ, демонстрираха на какво са способни – хаос, безредие и разруха във всеки политически сектор", посочи външният министър.
Борисов: Ако ГЕРБ победи, ще има стабилно правителство
Той добави, че докато кабинетът „Желязков“ се е опитвал да изкара държавността на преден план, се е видяло, че партията ерозира в подкрепата си.
"Докато ние работим, докато с нашето име се спекулира, докато непрестанно се правят някакви окомплектовки на Борисов с Пеевски, всички останали удобно се притаяват зад нашия широк гръб", заяви Георгиев и добави: "Само ГЕРБ да се нагърбва с всичко – не може".