Защо Русия се изплаши от американските ракети

Е вентуална доставка на ракети "Томахоук" на Украйна би нанесла колосални щети на перспективите за нормализиране на отношенията между Русия и САЩ. Това заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, предава "Фокус".

"В тази поредица от изявления за евентуалната доставка на ракети "Томахоук" президентът Доналд Тръмп, наред с други коментари, спомена, че не иска ескалация. Признавайки, че това би довело до ескалация, и то много сериозна... Това просто би нанесло колосални щети на перспективите за нормализиране на отношенията между Русия и Съединените щати и излизане от пълната безизходица, в която тези отношения са доведени от администрацията на Джо Байдън“, каза Лавров в интервю за вестник "Комерсант".

Русия: "Томахоук" могат да ударят Москва, това е сериозна ескалация

"Украинската страна не крие плановете си за нови терористични атаки срещу Русия и операции, планирани с оглед на САЩ".

Това пък заяви днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг.

Тя посочи, че украинският президент Володимир Зеленски е обявил, че е одобрил планове за определени операции на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) срещу Русия.



"Очевидно те са били изготвени с оглед на евентуалното придобиване на американски ракети "Томахоук" с голям обсег от Въоръжените сили на Украйна“, подчерта Захарова.

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна

На 15 октомври пенсионираният американски генерал Джак Кийн коментира, че ако Украйна се сдобие с далекобойни ракети "Томахоук" , нейната "цел номер едно" ще бъде съоръжение за производство на ракети в Русия, в което се твърди, че работят "20 000 севернокорейци".

Днес делегация от украински високопоставени служители, които са на посещение в САЩ, се срещна днес с представители на компанията "Райтеон", която произвежда ракетите "Томахоук". Това съобщи ръководителят на президентската администрация Андрий Ермак.

Освен Ермак, на срещата присъстваха и украинският премиер Юлия Свириденко, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица и посланикът на Украйна в САЩ Олга Стефанишина.

Лукашенко с шокиращо предупреждение: „Томахоук“ ще предизвикат ядрена война

Очаква се президентът на САЩ Доналд Тръмп да разговаря с украинския президент Володимир Зеленски за евентуалното прехвърляне на "Томахоук" по-късно тази седмица.



НАТО смята, че ако "Томахоук" бъдат доставени на Украйна, те няма да бъдат решаващи, но ще окажат влияние на бойното поле и преговорите с Русия.