Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

П резидентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза по време на посещението си в Скопие днес, че Северна Македония трябва да вкара българите като държавотворен народ в Конституцията си.

"Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов".

Това заяви президентът на Европейската комисия при срещата си с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски.

ЕК: Очакваме РС Македония да приеме промените в конституцията си

"Ние оставаме напълно зад Северна Македония по нейния път към ЕС. Можете да разчитате на нас", подчерта фон дер Лайен.

Мицкоски от своя страна поиска "ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз като потвърждение на европейската перспектива."

Той заяви, че по време на разговора са обсъдени "напредъкът на реформите, икономическото сътрудничество, енергийната сигурност и дигиталната трансформация на Северна Македония."

ЕС "поля със студена вода" РС Македония

"Подчертах решимостта на правителството да ускори европейската интеграция на страната чрез конкретни резултати и изпълнение на европейските стандарти. Посочих, че страната очаква ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз като потвърждение на европейската перспектива и като подкрепа за гражданите, които десетилетия наред остават отдадени на европейските ценности", поясни Мицкоски.