Подкастите на NetInfo са част от конкурса „Сайт на годината"

NetInfo се включва в надпреварата с четири проекта, част от портфолиото на компанията

15 октомври 2025, 16:44
Подкастите на NetInfo са част от конкурса „Сайт на годината“

З а поредна година оригиналните продукции на NetInfo се включват в конкурса „Сайт на годината” в категория “Подкаст”. Конкурсът отличава най-вдъхновяващите и влиятелни уеб проекти в България, като с гласуване до 7 ноември зрителите ще определят фаворитите в различните категории.

Гласуването се осъществява през платформата “Сайт на годината”, като е необходимо всеки да потвърди гласа си с имейл.

NetInfo се включва в надпреварата с четири проекта, част от портфолиото на компанията - МОН ДЬО: ХРАМЪТ НА ИСТОРИИТЕ, Голямата сестра Podcast, Елизабетско Podcast, Капките Podcast.

МОН ДЬО: ХРАМЪТ НА ИСТОРИИТЕ е пространството, където големите разкази срещат най-важните въпроси на нашето време. Водещият Мариян Станков – Мон Дьо създава неподправена територия за искрени разговори и лични изповеди, в които гостите често разкриват истини, които никога преди не са споделяли. Проектът е разработен съвместно с NOVA и от началото на годината е генерирал над 16 милиона гледания в YouTube.

Голямата сестра Podcast e първият официален подкаст на риалити формата Big Brother, който предлага ексклузивен достъп до участниците веднага след излизането им от Къщата, а водещата Елена Сергова превръща всяко интервю в забавна и откровена среща с любимите герои на зрителите. Първият сезон на подкаста, разработен съвместно от NetInfo и Vidal Media, се превърна във фаворит на аудиторията и постигна над 1.5 милиона гледания YouTube и над 35 милиона в социалните мрежи.

Елизабетско Podcast е най-успешният лайфстайл подкаст на вестник „Телеграф“ и NetInfo, в който едни от най-големите звезди у нас се изправят срещу самите себе си. Заедно с водещата Елизабет Методиева, те търсят „Пътят към истината“, а със специален светофар гостите решават докъде да извървят този път. Проектът достигна до 1.7 милиона гледания в YouTube и 76 милиона в социалните мрежи.

Капките Podcast, създаден от NetInfo и 8pm, представя задкулисните истории от хитовото шоу на NOVA -„Като две капки вода“. В първия сезон на поредицата Боби Турбото и звездните участници предложиха на зрителите много смях, неочаквани разкрития и безброй имитации, а резултатите му са също впечатляващи – 3 милиона гледания в YouTube и 41 милиона в социалните мрежи.

Зрителите могат да подкрепят подкастите ТУК.

NetInfo продължава да развива подкаст формата като част от стратегията си за иновации и многоплатформено съдържание, което достига до различни аудитории — информира, забавлява и вдъхновява.

Сайт на годината Подкаст NetInfo Конкурс Български уеб проекти Гласуване
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Грета Тунберг

