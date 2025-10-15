България

ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България“

С оспорената заповед е наредено на Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме незабавни действия

15 октомври 2025, 18:56
ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България“
Източник: БТА

Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административен съд - София град и следва Агенция "Пътна инфраструктура" незабавно да извърши временно укрепване на на моста на бул. „България“, съобщиха от съда. Това се случва в рамките на решение на ВАС, с което се отхвърля като неоснователна жалбата на Агенция „Пътна инфраструктура“ срещу заповед на временно изпълняващ длъжността главен архитект на Столична община. Решението на ВАС е окончателно.

С оспорената заповед е наредено на Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме незабавни действия с цел основен ремонт и възстановяване на мостово съоръжение, част от пътен възел при бул. „България“, Околовръстен път – София.

От понеделник започва укрепване на моста към бул. България в София (СНИМКИ)

Действията са за незабавно временно укрепване на съоръжението, възлагане на последващо конструктивно обследване на
съоръжението, съдържащо конкретно предписания към съдържанието на последващия инвестиционен проект, изготвяне на инвестиционен проект, който да се внесе за разглеждане и одобряване пред компетентния административен орган, и за издаване разрешение на строеж, както и изпълнение на строително-монтажните работи, предвидени в одобрените/съгласувани проекти и издаденото разрешение за строеж.

Източник: БТА, Константин Костов    
ВАС АПИ
