САЩ към „Хамас“: Спрете насилието срещу палестинци

15 октомври 2025, 18:11
Източник: EPA/БГНЕС

В исшият американски командир в Близкия изток призова „Хамас“ незабавно да прекрати стрелбата по палестински цивилни, след като ислямистката групировка извърши публични екзекуции на предполагаеми сътрудници, предаде АФП.

„Настоятелно призоваваме „Хамас“ незабавно да прекрати насилието и стрелбата по невинни палестински цивилни в Газа – както в контролираните от „Хамас“ райони, така и в тези, които се намират под контрола на ЦАХАЛ зад Жълтата линия“, заяви командващият Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър.

Вашингтон предупреди Израел да не убива цивилни

След частичното изтегляне на израелските сили от Газа в рамките на подкрепеното от САЩ 20-точково споразумение за прекратяване на огъня, „Хамас“ засили контрола си над разрушените градове, като започна репресии и публични разстрели на улицата.

Купър призова групировката да се възползва от „историческата възможност за мир“, като „напълно прекрати действията си, стриктно се придържа към 20-точковия мирен план на президента Тръмп и незабавно се разоръжи“.

„Предадохме нашите притеснения на посредниците, които се съгласиха да работят с нас за прилагането на мира и защитата на невинните цивилни в Газа“, добави той.

"Хамас" с нов призив към САЩ

„Хамас“ публикува видео на официалния си канал, показващо разстрела на осем вързани и коленичили мъже, наречени „сътрудници и престъпници“.

Кадрите, заснети вероятно в понеделник вечерта, се появиха на фона на въоръжени сблъсъци между различни силови структури на „Хамас“ и въоръжени палестински кланове, за които се твърди, че имат подкрепа от Израел.

В северната част на ивицата, след изтеглянето на израелските сили от град Газа, въоръжената полиция на „Хамас“ с черни маски възобнови патрулите си по улиците.

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

„Нашето послание е ясно: няма да има място за престъпници или за онези, които застрашават сигурността на гражданите“, заяви палестински източник в Газа.

Израел и САЩ настояват, че „Хамас“ не може да има роля в бъдещото управление на Газа.

Източник: БГНЕС    
Хамас Ивицата Газа САЩ Израел
