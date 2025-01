276-килограмова риба тон бе продадена за 1,3 млн. долара

О громна риба тон бе продадена днес за близо 1,3 млн. долара на първия за годината търг на прочутия рибен пазар в Токио, предаде ДПА.

Продажбата на 276-килограмовия екземпляр подхрани надеждите, че икономиката на страната ще продължи да се възстановява, отбелязва агенция "Киодо".

The top bidder at a Tokyo fish market said they paid $1.3 million for a tuna, the second highest price ever paid at an annual prestigious new year auction.https://t.co/ji2hzRlMFS pic.twitter.com/8VtOZhRaIS