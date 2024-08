"2025 г. ще бъде началото на нашия край": Стряскащото пророчеството на Ванга

Д о този момент 2024 г. не беше съвсем лека.

Опустошителното земетресение в Япония... Продължават както руската инвазия в Украйна, така и войната между Израел и „Хамас“... Продължаващ възход на крайната десница... Смъртта на Алексей Навални...

Все още ни предстоят изборите в САЩ, както и продължаващата заплаха от все по-мощните модели на изкуствен интелект, които се разпространяват извън контрола на хората и правителствата...

ICYMI: As if we didn't have enough on our plate already... Famous soothsayer Baba Vanga's prediction for 2025 is terrifying.

In full ⤵️https://t.co/k56vFpYkQz