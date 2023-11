Биологични атаки и покушение срещу Путин: Предсказанията на Ванга за 2024 г.

С ляпа пророчица, за която се твърди, че е предсказала атентатът на 11 септември срещу кулите близнаци в САЩ и пандемията COVID-19, прави ужасяващи прогнози за 2024 г.

Така Daily Mail описва нашата Баба Ванга, разкривайки нейните пророчества за следващата година.

Ослепява като дете, но получава способността да вижда далеч в бъдещето, тя скоро се превръща в много почитана фигура, като според сведенията важни личности като българския цар Борис III и съветския лидер Леонид Брежнев са се консултирали лично с нея, пише Sky History .

Баба Ванга, починала преди 25 години през 1996 г., е българска пророчица, която се превръща в култова фигура сред привържениците на конспиративните теории, след като някои от нейните изказвания се оказват много верни, обяснява британския таблоид.

Известна като балканския Нострадамус, тя оставя след себе си предсказания за всяка година до 5079 г.

