Времето поднася летен подарък: До 36° и перфектни условия за море

С ъботата ни посреща със слънце и отлични условия за плаж и планина, но синоптиците съветват да планираме активностите си умно. Вижте подробната прогноза на НИМХ и кога температурите ще скочат.

В събота ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Това съобщава Националният институт по метеорология и хидрология.

Това е подходящо време за дейности на открито в по-хладните часове на деня. В градовете, включително София, утрото и ранният следобед са добър момент за разходки в паркове, колоездене или леки спортни активности като бягане. По обяд е по-добре да се избягва продължително излагане на слънце и да се предпочитат сенчести места или заведения на открито.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°.

В София максималните температури ще са около 29°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.

Условията са добри за планински преходи и излети, но е препоръчително туристите да планират изкачванията си рано сутрин и да следят за по-силен вятър по откритите била. Подходящи са маршрути в по-ниските части на планините или разходки до хижи, където има сянка и вода.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е от 19°-21° по северното крайбрежие до 23° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Условията са благоприятни за плаж, плуване и водни спортове, особено в по-спокойните сутрешни часове.

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През следващите два дни времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините, а в неделя и над Източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

Източник: НИМХ

Това ще създаде още по-ясни условия за летни активности, плажният туризъм по Черноморието ще бъде особено подходящ, докато в градовете се препоръчват по-ранни или късни разходки за избягване на най-горещите часове.