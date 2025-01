20 години любов: Честита годишнина, семейство Тръмп

С амо два дни, след като Доналд Тръмп направи най-невероятното завръщане в историята на политиката и положи клетва като президент на САЩ за втори непоследователен мандат, семейството му отново има сериозен повод да празнува.

Държавният глава и първата дата Мелания празнуват днес 20 години брак. Двойката преживя много перипетии, но въпреки това останаха един до друг и продължават да се подкрепят.

What can we learn from @MELANIATRUMP? She is the First Lady and attracted Donald trump. She was 28, he was 52.



She understood in order to have a man at that caliber she had to date older much older! She also understood that being with him would mean giving up her career as a… pic.twitter.com/2rf0JCuIFc — H. Pearl Davis (@pearlythingz) November 26, 2023

Когато Доналд срещна Мелания

През 1998 г. Паоло Замполи, бивш моден агент, е домакин на парти за Седмицата на модата в Ню Йорк, на което присъстват роденият в Словения модел Мелания, тогава с бащината си фамилия Кнаус, и Доналд Тръмп.

Именно там двамата се срещат за първи път. Но Доналд Тръмп не е сам на събитието, магнатът на недвижимите имоти, който по това време е разделен с втората си съпруга Марла Мейпълс, е придружен от дама тази нощ.

In 3 days, Donald and Melania Trump will move back into the White House.



Here’s a photo from one of their first dates, taken at a New York restaurant in 1999. pic.twitter.com/vYBTb47bpT — Colton Blake 🇺🇸 (@ColtonBlakeX) January 17, 2025

В интервю през 2016 г. Мелания разказва: „Той искаше номера ми, но беше с дама, така че, разбира се, не му го дадох. Казах: „Няма да ти дам номера си; дай ми своя и аз ще ти се обадя“. Исках да видя какъв номер ще ми даде – ако беше служебен номер: „Какво е това? Не правя бизнес с вас“.

Но Доналд прави нещо съвсем различно, той ѝ дава всичките си номера, включително „офиса, Мар-а-Лаго, дома му в Ню Йорк, всичко“, спомня си тя. След като изчаква няколко дни, Мелания набира цифрите. „Бях поразена от енергията му. Той има невероятно чувство за жизненост“, казва тя.

Доналд се развежда

През 1999 г. Доналд финализира развода си с Марла Мейпълс, като двойката, която споделя дъщеря – Тифани, е разделена още от 1997 г. Доналд Тръмп и Мейпълс започват да се срещат в края на 80-те години, когато той все още е женен за първата си съпруга Ивана Тръмп. Бракът му с Ивана продължи 15 години, през което време те имаха три деца заедно, Доналд младши, Иванка и Ерик. С втория си развод зад гърба си, Доналд е свободен да се отдаде на зараждащата се връзка с Мелания.

Кратка раздяла

Първият път, когато Доналд Тръмп се пробва в президентската политика, беше през 2000 г., когато се опита да си осигури номинация от Реформаторската партия. По-рано същата година той обяви, че се е разделил с Мелания Кнаус.

„Мелания е невероятна жена, страхотна жена, страхотна жена“, каза Доналд Тръмп пред Джеймс Барън от The New York Times през януари. Барън описа Тръмп като „изглеждащ толкова искрен, колкото човек може да си представи, че г-н Тръмп може да изглежда“, като добави: „И тя ще ни липсва“.

Въпреки това двамата не остават разделени за дълго. До февруари същата година Тръмп изостави своята надпревара в Реформаторската партия и отново беше сниман с приятелката му Мелания до него.

Melania talks about meeting Donald Trump and their first date. This is so adorable 🥹 pic.twitter.com/WOWDZgzIG2 — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) September 26, 2024

Предложение и брак

Доналд Тръмп и бъдещата му съпруга присъстваха на най-голямото и бляскаво модно събитие, годишната Met Gala, заедно през 2004 г. Но празненството остана на заден план за двойката онази вечер, след като Доналд използва събитието като пищен фон, за да предложи брак. „Беше страхотна изненада. Много сме щастливи заедно“, казва тогава бъдещата булка пред New York Post за техния годеж. Самият Доналд неведнъж е признавал, че Мелания никога не го е притискала да се женят, инициативата дошла от него.

Melania Trump posts a new video message on her love for President Trump and their glamorous wedding:



“From the moment Donald and I met, there was an undeniable spark. There was something magnetic about him, his confidence, his charm, his humor, his vision. Our wedding was a… pic.twitter.com/2ikG7TWxln — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) October 5, 2024

По-малко от година след предложението, през януари 2005 г., двойката разменя обети на церемония, проведена в църква в Палм Бийч, Флорида. След това младоженците и техните гости се забавляват на пищен прием, организиран в имението на Доналд Мар-а-Лаго.

В интервю с Лари Кинг, проведено малко след сватбата, Мелания Тръмп опивса сватбения им ден като „фантастичен“, добавяйки: „Прекарахме страхотно“. Що се отнася до медения месец, младоженецът каза, че са останали в Мар-а-Лаго през цялото време. „Защо ще напуснем нашата прекрасна, красива къща, наречена Мар-а-Лаго, и ще заминем за някой тропически остров, където нещата не са чисти или каквото и да е?“, попита той.

Бебето Барън

По време на същия разговор с Лари Кинг Мелания заяви: „Искаме да имаме семейство. Искаме да имаме бебе заедно”. Съпругът ѝ се съгласи, отбелязвайки: „Няма нищо като добър брак и няма нищо като това да имаш деца. Имам четири страхотни деца. Ако имаш пари, да имаш деца е страхотно.

Melania Trump and baby Barron join Donald in a commercial for The Apprentice. 2006. Trump 2024! pic.twitter.com/15eoWu2XU9 — Freyja™ (@FreyjaTarte) May 8, 2024

Сега познавам Мелания, няма да сменям памперсите. Няма да правя храната. Може никога да не видя децата, честно казано. Не. Тя ще бъде невероятна майка. Ще бъда добър баща, но ще върша бизнеса си“.

На 20 март 2006 г. те имаха шанса да видят какви родители биха били, когато посрещнаха единственото си дете заедно, сина им Барън Тръмп.

Какво казват Доналд и Мелания един за друг

Преди президентските избори през 2016 г. Доналд Тръмп каза на тълпите, че съпругата му е готова за неговата победа. „Тя е невероятна майка, тя обича сина си Барън толкова много“, каза той пред поддръжници в Уисконсин през април 2016 г. „И трябва да кажа, че тя ще бъде невероятна първа дама“.

И когато се качи на подиума на същото събитие, тя се възхити от него, заявявайки: „Той е трудолюбив човек. Той е мил. Той има страхотно сърце. Той е здрав. Той е умен. Той е страхотен комуникатор. Той е страхотен преговарящ.

Той казва истината. Той е страхотен лидер. Той е справедлив“.

Melania on Donald: "He will never, ever let you down" pic.twitter.com/6tEEkpqgP7 — POLITICO (@politico) July 19, 2016

През септември 2023 г., докато Доналд води кампания за още един мандат като президент, той беше попитан дали жена му скоро ще се присъедини към него в кампанията. „Съвсем скоро“, каза той на Кристен Уелкър от „Meet The Press“.

„Когато е подходящо, но скоро. Тя човек, който пази личния си живот, страхотен човек, много уверен човек и много обича страната ни. Тя ще бъде с мен, в подходящия момент, тя ще бъде там“. След това добави:

„Честно казано, обичам да я държа далеч от това. Толкова е гадно и подло“.

След като Доналд Тръмп беше обект на неуспешен опит за убийство през юли 2024 г., само дни преди Националния конгрес на републиканците, Мелания публикува изявление, в което изразява подкрепата си за него.

Pres. Trump on Melania: "She's gonna be a fantastic First Lady. She's going to be a tremendous representative of women and of the people.” pic.twitter.com/BUo3EiBJ71 — ABC News (@ABC) February 16, 2017

„Когато гледах как този жесток куршум удря съпруга ми Доналд, осъзнах, че животът ми и животът на Барън са на ръба на опустошителна промяна“, пише тя в изявлението след инцидента. „Благодарна съм на смелите агенти на тайните служби и служители на правоприлагащите органи, които рискуваха собствения си живот, за да защитят съпруга ми“.

