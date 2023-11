Може ли месоядно растение да изяде цял човек

А ко някога сте имали детското желание да пъхнете кутрето си в месоядно растение, може би сте се чудили дали то може да „изяде“ човек. За щастие, някой е проверил (по възможно най-етичния начин).

Бари Райс, професионален производител на месоядни растения, пише блог за често задавани въпроси свързани с месоядните растения. Противно на „усмиряващите“ съвети на съпругата си, той се заел да проучи въпроса, който вълнува мозъка на всеки ботаник: Могат ли венерините мухоловки да смилат човешка плът?

За да разбере това, той нахранил своите Венерини мухоловки с парчета кожа, които се обелили от пръстите на краката му поради инфекция. Той отрязал четири еднакви по размер парченца кожа и ги поставил в челюстите на четири от растенията Венерина мухоловка.

Седмица по-късно той отворил устите им, за да документира как са се справили. Райс твърди, че очаквал парчетата да са останали сравнително непокътнати и бил приятно изненадан, че е сгрешил - парчетата били почти напълно усвоени.

„Това, което беше останало, вече беше загубило целостта си и беше станало лепкаво и лигаво“, написа той в блога си.

Така че, да, Венерините мухоловки могат с удоволствие да похапват малки парчета прясно уловена човешка тъкан. Има обаче някои доста разбираеми ограничения за този експеримент тип „направи си сам“. Първо, тестван е само един вид тъкан – кожа и това не ни помага да разберем дали растението ще може да разгради нещо по-твърдо, като кости и хрущяли. Второ, има огромен проблем с размера и мащаба. Консумирането на няколко люспи от кожата е много различно от това да бъде погълнат възрастен човек.

Като оставим настрана тези недостатъци, има много начини да бъде изследван този, по-скоро мисловен, експеримент. Съществуват около 630 вида месоядни растения, известни на науката, според Природонаучния музей в Лондон, и може би още, които лежат незабелязани из дълбините на тропическите гори.

Повечето от мускулните видове нямат челюсти като Венерината мухоловка или лепкави възглавнички, а са растения, които приличат на кани, заради техните специализирани модифицирани листа, които са извити нагоре, за да образуват нещо като кофа за улавяне на насекоми, пълна с храносмилателна течност.

Гигантското планинско растение (Nepenthes rajah) често се смята за най-голямото от групата, с един рекорден екземпляр с размери до 41 сантиметра височина - достатъчно, за да побере литри храносмилателни течности.

Специфичен за Борнео, този вид е известен с това, че консумира гръбначни животни, като жаби, гекони и саламандри. Известно е също, че примамва нищо неподозиращите мишки и плъхове в каната си, където те се давят и се усвояват от соковете на растението. Това предполага, че теоретично е възможно да се разградят повечето от тъканите на гръбначни бозайници - кости, черва, мускули, мазнини и всичко останало.

В сегашния си вид обаче нито един вид месоядно растение не би могло да побере цял човешки труп, освен ако не броим Одри II от Малкия магазин на ужасите.

Месоядните растения изглежда са еволюирали до ограничен размер, тъй като консумирането на плячка над определена маса би означавало усилие, което не си струва. Тези специализирани растения са развили вкуса си към животните, за да могат да оцеляват в среди, където липсват хранителни вещества. Въпреки това те продължават да разчитат на фотосинтезата и кореновата си система като другите растения, но им е необходимо да усвояват и животни за да получат жизненоважни хранителни вещества като азот, фосфат, калий, желязо и манган, които не винаги са лесно достъпни в почвата.

Колкото и вкусни да сме, месоядните растения просто не се нуждаят от 143 771 калории, които се съдържат в човешкото тяло, да не говорим за порциите протеини и мазнини. Дори и да искаха, би им отнело месеци и месеци, за да разградят едно тяло, а през това време в корема на растението би се е събрала гъста помийна яма от разлагащи се бактерии, които почти сигурно ще го убият.

С две думи, не е нужно да се притеснявате, че ще станете закуската за месоядни растения. Въпреки че те имат потенциала да разградят много от тъканите ни, съвсем не значи, че им вършим работа – би им отнело твърде много време и ресурси да се занимават с нас.