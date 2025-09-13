121-килограмова жена отслабна, след като се заклещи в сватбената си рокля

П рез изданието What’s he Jam Кийра Алън от град Бирмингам разказа, че през целия си живот имала проблеми, никога не е спортувала и мразела да ходи. Тя си поръчвала бърза храна всеки ден и можела да изяде голям пакет бисквити наведнъж.

„Бях бясна, че съм толкова нездравословна. Коленете ме боляха на 25 години, не можех да стоя права повече от час, защото гърбът ми просто започваше да се разпада. Мразех да се гледам в огледалото, а пазаруването беше ад“, спомня си жената.

През 2021 г. тя и приятелят ѝ щели да се женят. Жената отишла в сватбен салон, за да пробва рокли, и се заклещила в една от тях. Успяла да се освободи само с помощта на служител на салона, който трябвало да разкъса сватбената ѝ рокля.

Скоро лекарите казали, че наднорменото тегло на британката е опасно за здравето ѝ и предложили да се направи операция за намаляване на корема. Това толкова уплашило Алън, че тя реши да отслабне без операция или инжекции.

„Не ме интересуваше колко време ще отнеме, но реших да го направя сама. Беше трудно, но беше най-хубавото нещо, което някога съм правила“.

Британката се отказала от бързото хранене, започнала да брои калориите и бързо видяла резултата: само за първата седмица свалила 4 килограма. През следващите три години Алън свалила още 38 килограма, без да ходи на фитнес. След това започна да води сина си на училище всеки ден.

През 2024 г. се записа на фитнес и разработи собствена тренировъчна програма. В резултат на това Алън успя да свали почти половината от теглото си - 59 килограма. „Чувствам се невероятно сега. Цял живот съм била дебела - от детската градина, честно казано, винаги съм била голямо момиче. Дори не мога да опиша радостта си. Много се гордея със себе си“, каза британката.

Тя също така отбеляза, че не е превърнала храната в свой враг и понякога яде нездравословни ястия, но винаги контролира размера на порциите. Алън също така отбеляза, че броенето на калории, което ѝ е помогнало, може да не е подходящо за други хора и всеки трябва да намери свой собствен метод за отслабване.