Арестуваха индийска булка за убийството на съпруга си на меден месец

П олицията в Индия съобщи, че жена, която бе в неизвестност, след като съпругът ѝ беше открит брутално убит по време на медения им месец, вече е в ареста, след като се е предала на властите, съобщава ВВС.

Семействата на младоженците първоначално твърдяха, че булката също е станала жертва – убита или отвлечена – и организираха мащабна кампания за нейното издирване.

Властите обаче заявиха, че 25-годишната Сонам Рагхуванши е наела убийци, за да убият съпруга ѝ, 30-годишния Раджа, по време на пътуването им до североизточния щат Мегхалая. Арестувани са още четирима мъже.

Бащата на Сонам, Деви Сингх, защити дъщеря си с думите: „Тя е невинна и не е способна на такова нещо.“

Двойката, която живеела в град Индор, щата Мадхя Прадеш, избрала Мегхалая за сватбено пътешествие, защото чула, че районът е „изключително красив и пълен с живописни долини“, разказа братът на Раджа – Сачин Рагхуванши, пред Би Би Си, броени дни преди ареста на Сонам.

Двамата сключили брак на 11 май в Индор, на церемония, одобрена и благословена от двете семейства.

„Бракът им беше уреден преди четири месеца, и двамата изглеждаха щастливи – не е имало конфликти между тях нито преди, нито след сватбата“, добави другият брат на Раджа, Випин Рагхуванши.

На 20 май младоженците отпътували за Мегхалая. Само четири дни по-късно изчезнали безследно.

Полицията, заедно с екипи за бедствия и местни доброволци, започнали мащабна акция по издирването. Видео кадри от района показват спасители, спускащи се по стръмни хълмове и скални урви в обвити в мъгла долини. Лошото време и слабата видимост значително затруднили операцията.

