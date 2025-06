Застреляха булка в сватбената ѝ нощ във Франция

Б улка беше застреляна в сватбената си нощ в село близо до югоизточния френски град Авиньон, след като маскирани въоръжени мъже откриха огън, съобщават местни власти, цитирани от Би Би Си (BBC).

Един заподозрян нападател също беше убит при очевидна престрелка, а

младоженецът и 13-годишно дете бяха тежко ранени по време на инцидента в село Гулт.

В ход е издирване с участието на десетки полицаи и хеликоптер за неизвестен брой заподозрени, които са успели да избягат. Френските медии съобщават, че насилието може да е свързано с разчистване на сметки, свързани с наркотици.

