10 карти от древността до днес, които промениха света

П рез юни 2012г. един от изпълнителните директори на „Гугъл” Браян Макклендън каза, че целта на платформи като Google Maps и Google Earth не е само да заема първото място на пазара.

Според Макклендън работата по Google Maps and Google Earth е обществено значима, а целта – да се изработи възможно най-точната и подробна карта на земното кълбо.

„Отделните общности в древността са смятали своите карти за най-точни, прецизни и верни”, споделя Джери Бротън, професор в университета „Куийн Мери” в Лондон.

„Всяка една карта е субективна…Дори и тези, които имаме днес. Няма карта, която да бъде определена като изцяло отговаряща на истината”, добавя той.

Професор Бротън се опитва да разкаже как са се променили картите през последните две и повече хилядолетия чрез следните 10 карти:

But actually Ptolemy's 2nd century geography (here's his world map as re-imagined in the 15th century) are the best ancient maps we have https://t.co/cyWIe6IFkh pic.twitter.com/iCZ6yryeKM — The British Library (@britishlibrary) 18 септември 2019 г.

Началото на картографията: Птолемей (150г. сл. Хр)

Хората са се опитвали да скицират карти в продължение на векове, но Клавдий Птолемей е първият, който намира математически алгоритъм, чрез който да ги начертава.

Неговият метод с правоъгълници и различни криви линии започва да се използва отново през 13-ти век във Византия и остава актуален чак до 17-ти век.

Гръцкият учен, живял в Александрия, може никога да не е рисувал карта собственоръчно, но установява географската ширина и дължина на над 8000 места в Европа, Азия и Африка.

В „света на Птолемей” Средиземно море се намира горе долу в средата на земното кълбо, липсват Северна и Южна Америка, Австралия, както и южната част от Африка, Далечният Изток, Тихият океан.

“Come, let’s get to know each other

and make our work easier.

Let’s love, let’s be loved.

No one inherits this world.” - Yunus Emre



Image: Al-Idrisi's world map (circa 1100) pic.twitter.com/33K432F5we — Yusuf / Cat Stevens (@YusufCatStevens) 23 септември 2019 г.

Културен обмен: Картата на Мохамед ал-Идриси (1154г.)

Мохамед ал-Идриси, мюсюлмански учен от Ал-Андалус, заминава за италианския остров Сицилия, където работи за крал Рожер II, създавайки арабски учебник по география, базиран върху натрупаните до този момент знания на различни култури – еврейска, гръцка, християнска, мюсюлманска.

Учебникът съдържал две карти на света, една от които е тази, която виждате горе.

Картата на Мохамед ал-Идриси е обърната наопаки. Огромното парче суша на север всъщност е Африка, а Арабският полуостров се намира в центъра на картата.

First undergrad essay I wrote was on Hereford's Mappa Mundi. Finally had excuse to visit it (even if fair records aren't useful, worth it) pic.twitter.com/Ds6WgfPHs6 — Dr Jessica Davidson (@jdavihistory) 6 юли 2017 г.

Християнската вяра: Mappa Mundi на Херефордската катедрала (1300г.)

Тази карта, разпространявана от английската Херефордска катедрала описва „начина, по който средновековните хора са виждали света”, споделя Бротън.

Религиозните карти, в частност християнските, се характеризират с фокус по-скоро върху историята на религията, отколкото върху прецизност в географското представяне на дадени обекти.

В средата на тази карта може да бъде видян кръст, който обозначава Йерусалим.

В дясната част се намира Африка, където виждаме изрисувани страховити чудовища. „Щом стигнеш ръба на картата, знаеш, че става опасно”, казва Бротън.

The Kangnido map of Korea, made in 1402 AD (617 years ago). The map shows Korea disproportionally big compared to China and ignores the existence of Japan. Made by collecting info from Chinese maps and info about the western world from Mongolians (India being weirdly shaped). pic.twitter.com/oYvxHMVY8V — You (@rawand_w) 24 април 2019 г.

Империалистична политика: Картата на Гуон Гън (1402г.)

Това, което е най-изненадващото за тази карта, изработена от екип от корейски учени, ръководени от астронома Гуон Гън, е че за пръв път посоката север сочи нагоре.

„Странно е, защото първата карта, която ни изглежда поне малко по-разпознаваема е направена в Корея през 1402г.”, казва Бротън.

В южноазиатската и китайската идеология гледаш нагоре (или на север), когато се обръщаш към императора.

На тази карта Европа е едно едва забележимо петно в горната лява част, под което се забелязва Африка. Арабският полуостров виждаме вдясно от африканския континент.

Голямата суша в центъра на картата всъщност е Китай.

11 05 1499 se utiliza por primera vez la palabra "América" para denominar al Nuevo Continente, en un mapa publicado en 1507, Universalis Cosmographia, en el que también por primera vez se presentaba América separada de Asia. pic.twitter.com/G0AuhO7M4Z — Rosali (@Rosa_sol) 11 май 2019 г.

Векът на Великите географски открития: Universalis Cosmographia (1507г.)

Тази карта, дело на немския картограф Мартин Валдзеемюлер, е считана за най-скъпата карта в света, защото според професор Бротън тя е „актът за раждане на Америка”.

Може би именно това подтиква библиотеката към Конгреса да я купи за цели 10 млн. долара от немски принц.

Това е първата карта, която изобразява Тихият океан и американският континент.

Валдзеемюлер кръщава Америка на Америго Веспучи, който пръв окачествява новооткритите земи като отделен континент.

Thank you Jorge Reinel and Diogo Ribeiro for your work on creating the map for my voyage. I'm proud to present it! pic.twitter.com/ti5LsYHv5A — Jan P (@13CMagellan2) 30 май 2013 г.

Политика в географията: Картата на Рибейро (1529г.)

Португалският картограф Диого Рибейро създава тази карта поради родилата се вражда между Испания и Португалия за Молуку, островна верига в Индонезия, която по това време е едно от ключовите места за търговията на подправки.

През 1494г. Испания и Португалия подписват пакт, чрез който си поделят новооткритите територии в Новия свят.

След първата обиколка на земното кълбо, извършена от Фернандо Магелан през 1522г., Рибейро, който работи за испанската корона, „случайно” картографира островите в частта на испанските колонии.

„Това е един от първите примери за политически манипулирана география”, обяснява Бротън.

Doing map research and coming across old faves. I love Mercator's 1569 World Map where the farther you get from Europe, the more things look like they're melting. pic.twitter.com/fcgixJyEgx — Andrew DeGraff (@drewpatroopa17) 13 март 2018 г.

Проекцията на Меркатор: Карта, за която влизаш в затвора (1569г.)

По думите на Бротън Птолемей и Герардус Меркатор са най-влиятелните фигури в историята на картографирането.

Меркатор, който е арестуван от католическите власти поради слуховете, че е наследник на лутеранци, изработва картата за европейските мореплаватели.

Меркатор често е обвиняван в „евроцентризъм” и в това, че колкото повече на север от Екватора отиваш, толкова повече се разтегля територията и изглежда по-голяма.

Бротън отхвърля тези обвинения и казва, че Европа дори не е близо до центъра в картата на Меркатор.

Картография за пари: Atlas maior на Джоан Бльо (1662г.)

Бротън определя Бльо като един от последните „магьосници” на картографията.

В картата, която виждаме горе, Бльо влага изключителна хитрост, креативност и внимание, като се имат предвид всички дребни детайли, които не се набиват на око.

В горните ъгли над двете земни полукълба се виждат образите на Птолемей и Коперник. По този начин Бльо противопоставя двете теории за мястото на Земята в космоса – геоцентричната и хелиоцентричната.

Boston public schools drop Mercator for Peters map projection, hoping to literally change children's worldview. https://t.co/C6lojgDTXN pic.twitter.com/tJCR3PDh0s — Aleszu Bajak (@aleszubajak) 20 март 2017 г.

Геоактивизъм: Представата на Арно Питърс (1973г.)

Картата на немския историк Арно Питърс става хит в медиите през 70-те години на миналия век.

Тя се противопоставя на предложената от Меркатор проекция на света и представя континентите в реалните пропорции помежду им.

Виртуални карти: Google Earth (2005г.)

И от картите на Птолемей и Джоан Бльо, които напомнят повече на произведения на изкуството, отколкото на географски карти до виртуалната реалност на Google Earth.

Картографирането е претърпяло невъобразим скок в своето развитие през хилядолетията.

Макар и днес да приемаме географските карти като даденост, техният прогрес не е по-малък от този в астронавтиката, медицината и самолетостроенето например.

Следващият път, когато отворите Google Maps, спомнете си за всички онези хора, благодарение на които днес имаме всичко това.

