Любопитно

10 години без Принс: Истината за фаталната грешка и кой понесе отговорност за смъртта му

Десетилетие след смъртта на Принс истината за фаталното предозиране с фентанил продължава да вълнува света. Разкриваме подробностите около последните му часове, тайната битка с болката и съдебното възмездие за трагедията в „Пейсли Парк“

21 април 2026, 16:35
П ринс бе един от най-емблематичните и влиятелни музиканти на всички времена, чиято преждевременна кончина през април 2016 г. разтърси света. Носителят на „Грами“ бе известен със своето веганство и здравословен начин на живот, но зад публичния образ се криеше мъчителна борба с опиоидна зависимост, която в крайна сметка доведе до фаталния край, пише PEOPLE.

„Нещо не беше наред с паметта му“: Бивш колега на Принс проговори за дните преди смъртта му

В дните преди смъртта си Принс е в влошено здравословно състояние, което го принуждава да отмени концертите си в Атланта. Малко по-късно той все пак се качва на сцената за това, което ще се окаже последното му публично изпълнение. На 15 април, по време на полет към имението „Пейсли Парк“ в Минесота, музикантът губи съзнание, което налага аварийно кацане на частния му самолет. Първоначално негови представители обявяват, че той се възстановява от грип, но по-късно става ясно, че животът му е бил спасен в последния момент с инжекция „Наркан“ – медикамент, използван при предозиране с опиоиди.

Въпреки сериозния инцидент, опитите за медицинска намеса се оказват закъснели. Ден преди планираната среща със специалист по зависимости, Принс е намерен мъртъв в имението си. Десетилетие по-късно преразглеждаме фактите около смъртта му и огромното наследство, което остави след себе си.

  • Как почина Принс?

Според официалния доклад на съдебната медицина, музикантът е починал от случайно предозиране с фентанил. Разследването установява, че Принс е бил пристрастен към болкоуспокояващи и вероятно е вярвал, че приема „Викодин“. Хапчето обаче е било фалшифицирано и наситено с фаталното количество фентанил.

„По всяка вероятност Принс не е имал представа, че приема фалшиво хапче, което може да го убие“, заяви прокурорът Марк Мец през 2018 г., подчертавайки, че няма доказателства за умишлено убийство. Токсикологичният анализ разкрива шокиращи нива на фентанил в кръвта му – 67,8 микрограма на литър, при положение че дози от 3 до 58 микрограма вече се считат за смъртоносни.

  • Хронология на трагедията

На сутринта на 21 април 2016 г. Принс е намерен в безсъзнание в асансьора на „Пейсли Парк“ и малко по-късно е обявен за мъртъв.

Седмици по-рано той отменя участия поради неразположение. По време на фаталния полет на 15 април неговата близка приятелка и протеже Джудит Хил първа забелязва, че нещо не е наред. Тя алармира бодигарда Кърк Джонсън, но и двамата твърдят, че не са подозирали за неговата зависимост, вярвайки в имиджа му на стриктен веган. По-късно източници на списание PEOPLE потвърждават, че Принс дълго време тайно е употребявал „Перкосет“.

В опит да му помогнат, сътрудниците му се свързват с калифорнийския специалист д-р Хауърд Корнфелд. Синът на лекаря, Андрю, пристига в имението на 21 април със „Субоксон“ (лекарство за овладяване на зависимост), но открива тялото на певеца.

  • Има ли наказателни обвинения?

След двегодишно мащабно разследване прокуратурата обяви, че няма достатъчно доказателства за повдигане на криминални обвинения. Въпреки това д-р Майкъл Шуленберг, който е лекувал музиканта под името на неговия бодигард за запазване на анонимност, бе „подведен под отговорност“. Той сключи извънсъдебно споразумение, плати глоба от 30 000 долара и остана под наблюдението на Агенцията за борба с наркотиците (DEA) в продължение на две години.

  • Вечното наследство на една легенда

Десет години след смъртта му, Принс остава в историята като един от най-гениалните артисти на своето поколение. Списания като „Ролинг Стоун“ го поставят сред 100-те най-велики творци на всички времена, а влиянието му върху звезди като Бионсе и Бруно Марс е неоспоримо.

Неговата издателска компания продължава да поддържа култа към личността му, издавайки архиви с нечувана досега музика и луксозни преиздания на шедьоври като „Purple Rain“. През 2025 г. в Минеаполис се състоя и световната премиера на мюзикъла „Purple Rain“. Днес феновете могат да посетят „Пейсли Парк“, превърнат в музей, където в специална урна почива прахът на човека, който промени лицето на поп музиката.

Принс опиоидна зависимост предозиране с фентанил музикална икона Пейсли Парк смърт през 2016 г
Мичио Каку

