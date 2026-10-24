Президентски избори

Имам ли право да избирам президент и вицепрезидент?

ЦИК отговаря на най-важните въпроси за вота за президент и вицепрезидент

24 октомври 2026, 06:50
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Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Имам ли право да избирам президент и вицепрезидент?

Отговор: За президент и вицепрезидент можеш да гласуваш, ако:

  • имаш българско гражданство
  • си навършил 18 години към изборния ден включително
  • не си поставен под запрещение
  • не изтърпяваш наказание лишаване от свобода

Право на глас на предстоящите избори за президент и вицепрезидент имат общо 6 590 000 български граждани, като 46 001 от тях ще отидат до урните за първи път, след навършване на пълнолетие. В страната машинно гласуване е осигурено в 9 373 секции, а общият брой на устройствата у нас е 11 622. За българите зад граница са разкрити 613 секции в чужбина, като в 242 от тях също ще се гласува с машини.

Изборният ден в неделя започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа, като при чакащи гласоподаватели пред секциите времето за гласуване може да бъде удължено най-късно до 21:00 часа. За хората със зрителни увреждания са предвидени специални тактилни шаблони, а гласуването с придружител е позволено само при здравословни проблеми, но не и поради неграмотност. В болници, социални домове, затвори и на плавателни съдове се разкриват специални секции при минимум 10 желаещи, като гражданите там, както и сънародниците ни в чужбина, могат да бъдат дописвани в списъците на място с личен документ и декларация.

Официалните резултати от вота и евентуалните имена на новата президентска двойка (или участниците на балотаж) трябва да бъдат обявени от ЦИК в 48-часов срок — до 27 октомври. Гражданите могат да проверяват секцията си по ЕГН и да проследят броенето на бюлетините чрез видеонаблюдение в приложението „Избори 360 градуса“.

 

Източник: ЦИК    
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