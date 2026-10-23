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Актьорът Йордан е първият обитател на Вишката в „Игри на волята“

Счетоводителката Виктория заслужи последното място във Войната на племената

23 октомври 2026, 22:49
Актьорът Йордан е първият обитател на Вишката в „Игри на волята“
Източник: NOVA

К апитанът на Канарите Йордан се превърна в първия обитател на новата страховита територия в “Игри на волята” – Вишката, след загуба на Арената тази вечер. Място в голямата игра пък намери последната обитателка на Блатото Виктория след ключова индивидуална победа.

Източник: NOVA

Преди елиминационната битка новодошлият Марио бе посочен за главен виновник за незадоволителното представяне на Канарите във вчерашната битка за неприкосновеност. Гласовете от племенния съвет го изпратиха на решителен дуел за спасение срещу Йордан. Марио грабна ранна преднина, която му донесе спасение, 100 златни гроша и възможност да направи предположение за победител в следващата звездна битка.

Източник: NOVA

Въпреки загубата, Йордан получи възможност да продължи играта в най-новата територия на екстремното риалити – Вишката. Там той ще живее сам в очакване на следващия елиминиран воин. Всяка седмица двамата съперници ще се изправят в дуел, а последният обитател на суровата локация ще се класира директно за финалите.

Източник: NOVA

Вторият сблъсък противопостави последните двама представители на Обречените – Виктория и Теодора. Счетоводителката Виктория успя да надделее и да заслужи последното място във Войната на племената, поставяйки рекорд след 48-дневен престой на Блатото.

Елиминираните воини Теодора и Тома са следващите ексклузивни гости в подкаста “След Игрите”. Там инфлуенсърката и джудистът разказаха в детайли за своето приключение в “Игри на волята”, за враждите при Вулканите и Канарите и научените уроци. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA

Вълнуващите моменти продължават утре вечер от 20:00 ч. по NOVA със следващия сблъсък от надпреварата LactoFlor – Битка на звездите. В него отборът на Ваня Запрянова и Светлин Митев ще се изправи срещу дуото Николай Начев-Дино и Цвети Станева.

Избери своите топ 10 фаворити, които искаш да видиш на финала и участвай в томбола за награда.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Игри на волята риалити NOVA Йордан Вишката Виктория елиминация дуел Канарите
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