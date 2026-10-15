Президентски избори

Генерираха хеш кода на машините за гласуване за изборите на 25 октомври

Инсталирането на софтуера трябва да приключи през следващата седмица. На вота ще се гласува само с машини в над 9300 секции в страната

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 15 октомври 2026, 06:54
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О т Централната избирателна комисия (ЦИК) генерираха публично днес хеш кода за предстоящото гласуване с машини за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври при пълно спазване на Изборния кодекс, по думите на председателя на Комисията Георги Хорозов. Това стана в осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) контролирана среда.

Стартира процедурата по удостоверяване на машините за гласуване

Генерираната контролна сума (т. нар. хеш код) ще бъде на всяка контролна разписка, която устройствата разпечатват. Процесът по изграждане на кода е гаранция за автентичността на софтуера, заявиха от МИДТ.

Представителите на ЦИК и на МИДТ направиха презентация пред журналисти с изборна машина, която разпечата разписка, съдържаща генерирания преди това хеш код. Събитието с представителите на медиите се проведе в зала "Партер" на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. На него присъстваха Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация и Георги Хорозов, председател на ЦИК. 

"Успешно приключи техническата процедура. Резултатът от процедурата, т. нар. хеш код, представлява уникален цифров отпечатък. Той ще бъде изписван върху контролните разписки, отпечатвани от машините", обави министър Василев.

Той акцентира върху значението на прозрачността при подготовката на предстоящите избори. По думите му публичността означава прозрачност, която води до доверие в изборния процес. Той увери, че целта на МИДТ е да осигури предвидим, прозрачен и проследим изборен процес. 

"В днешния ден се приложи стриктно Изборният кодекс," каза Георги Хорозов от ЦИК. "Извърши се едно законосъобразно доверено изграждане на софтуера и генериране на хеш-код. Всичко стана и в предвидените в закона срокове. И най-накрая при условията на пълна публичност и прозрачност", допълни той.

ЦИК: Ремонтът на машините за гласуване върви по график

След последните промени в Изборния кодекс машинното гласуване стана задължително за секциите с над 300 души по списък. Броят на тези секции в страната е 9311, като в около 2000 от тях ще има две машини на база на списъците с над 780 души. Извън страната има 242 секции, в които ще се гласува с машини, като в 38 от тях ще има по две машини. Машините за първи тур в чужбина са 280, по справка на говорителя на ЦИК Стоянка Балова. 

Хеш кодът, който ще се използва в софтуера на машините, ще бъде публикуван на страницата на ЦИК и на страницата на МИДТ. Кодът ще бъде поставен пред всяка секционна избирателна комисия (СИК) в изборния ден, за да може всеки избирател да го сравни със съдържащите се на контролните разписки цифри. 

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Делян Петришки    
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