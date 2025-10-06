България

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

Максималните температури ще са предимно между 10° и 20°

6 октомври 2025, 06:26
В нимание, значителни валежи! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт и оранжев код за "значителни валежи" за понеделник, 5 октомври.

В понеделник времето ще бъде облачно и дъждовно. След обяд валежите в Южна България ще се усилят, а през нощта срещу вторник интензивни валежи ще има в източната половина от страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в източните райони - до 18°- 20°.

В София максималните температури ще са около 10°.

Източник: НИМХ

Оранжев код за опасно време е обявен за областите: Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково, Ст. Загора, Кърджали, Пловдив, Смолян, Благоевград, Ловеч, София Област, София, Перник, Кюстендил.

Жълт код за потенциално опасно време е обявен за областите: Добрич, Варна, Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Русе, В.Търново, Габрово, Пазарджик. 

Източник: НИМХ

Синоптиците от НИМХ съветват как да действаме при опасни метеорологични явления.

Оранжев код за дъжд:

Бъдете подготвени да се предпазите, както вие, така и вашата собственост. Има риск от наводнения на имоти и нарушаване на транспортната инфраструктура. Могат да се очакват прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водоснабдяването. Възможно е да се наложи частична евакуация в засегнатите райони. Шофирането е особено опасно поради намалена видимост и риск от аквапланинг.

Жълт код за дъжд:

Проявявайте повишено внимание заради възможността от локални наводнения, които обаче са малко на брой. Може да се наложи временно прекъсване на дейности на открито. Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни заради намалена видимост и потенциален аквапланинг.

По Черноморието в сутрешните часове облачността ще бъде незначителна, но бързо ще се увеличи и към обяд вече ще е облачно. След обяд ще започнат и валежи, който вечерта ще се усилят. През нощта срещу вторник се очакват интензивни и значителни по количество валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра от сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър, който по-късно през деня ще започне да се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра – около .       

Във вторник и сряда ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни на места в Източна и Северна България. Ще духа умерен и временно силен северозападен, в източната половина от страната - североизточен вятър.

Източник: НИМХ

Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между и 10°.

Източник: НИМХ
Източник: БТА, НИМХ    
