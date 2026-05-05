Какво е състоянието на ранените при нападението с нож във Варна

Д вама от ранените при атаката с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Става дума за мъж и жена със сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница „Света Анна". Другите двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение, предава NOVA.

Жена намушка четирима души във Варна

Нападението стана посред бял ден в морската ни столица. 47-годишна жена от Литва рани четирима души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя е задържана минути след атаката. По данни на разследващите жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката.

След като е направен тест с дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви.

Все още се изяснява мотивът за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но досега не е проявявала агресия.