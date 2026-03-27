Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четирима души в София

З адържана е жената, за която се смята, че е намушкала четирима души с нож в центъра на София. Това съобщиха от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) за БТА. Жената е на 39 години, уточниха от СДВР.
В четвъртък от МВР съобщиха, че жена е намушкала четирима души с нож в централната част на София - в района на булевардите „Драган Цанков" и „Евлоги и Христо Георгиеви“. От Центъра за спешна медицинска помощ казаха, че в 19:29 ч. са получили сигнал за двама души, които са ранени на метростанция "Стадион Васил Левски". Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две момичета, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. "Черни връх" в посока хотел "Хемус".
Жена намушка три жени и мъж в центъра на София
Спешните екипи са откарали пострадалите в УМБАЛСМ "Пирогов" и във Военно-медицинска академия.
Малко преди полунощ от столичната полиция потърсиха съдействие от гражданите за издирването на жената, като разпространиха нейна снимка.