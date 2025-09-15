Желязков: В последните 10 години се направи много за учителите

Желязков: Докато кабинетът се ползва с доверието на избирателите си, ще продължава да работи

"Училището е онзи храм, за който държавата трябва и полага най-голяма грижа като най-важната социална услуга в обществото", каза министър-председателят Росен Желязков при откриването на новата учебна година в 83-то Основно училище „Елин Пелин“ в София.

Желязков добави, че за да има успешно училище, за да има училище, в което децата учат знания, добродетели, изграждат своята ценностна система заедно със семейството, трябва да има учители.

"Учителите са най-уважаваните хора в нашето общество, защото те преподават онази мъдрост, познание, добродетели в живота на нашите деца, за да могат те да бъдат достойни българи и граждани", каза премиерът.

"В последните 10 години много се направи за учителите и това вече дава своя резултат", каза още премиерът Желязков.

"В нашата образователна система влизат все повече млади учители. Вече над 20% от учителите са под 35 години. Това е най-добрият атестат за това, че учителската професия е привлекателна. Много се прави и по отношение на училищната инфраструктура. Над два млрд. лева са вложени в реновирането на сградите, на класните стаи, в реновирането на спортните площадки и салони", допълни Желязков.

Според премиера целенасочено се изграждат и STEM кабинети, за да може фокусът да отиде върху природните науки, защото там е бъдещето.

"Много се прави и за това да не остане дете, което не е обхванато от образователната система", каза министър-председателят.

"Над 70 хил. деца вече са върнати в училище, това е повече от 10% от всички ученици", отбеляза премиерът.

Той подчерта и важността на спорта в училище.

Желязков пожела много знание и игри на всички ученици за първия учебен ден.

На откриването на учебната година присъстваха и кметът на столичния район Панчарево Евгения Алексиева, както и други представители на местната власт.

