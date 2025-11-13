България

Желязков: Проектобюджетът за 2026 г. ще бъде внесен още днес в НС

Това заяви премиерът в началото на днешното заседание на Министерския съвет

13 ноември 2025, 11:16
НС отхвърли ветото на президента Радев върху закона за нефтените продукти

Фалшива новина за смъртта на актрисата Лара Златарева разтърси мрежата

Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем

Арестуваният с 4,23 промила мъж във Врачеш е пил водка от обяд

Полицията откри 761 антични монети в Поморие, могат да променят историята

Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София

Съдят Габриела и Красимир от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни

Започва делото срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови

Д нес ще посветим това заседание на проекта за бюджет за 2026 г., същият още днес ще бъде внесен в Народното събрание. Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на днешното заседание на Министерския съвет, на което ще бъдат разгледани проектозаконите за бюджета на държавата за 2026 г.

"През тези седмици проведохме социалния диалог, независимо че не бе във формат Национален съвет за тристранно сътрудничество. Този бюджет е коалиционен", каза той.

За днес бе насрочено заседание на социалните партньори, на което да обсъдят план-сметката на страната за 2026 г., както и проектобюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за следващата година.

Заседанието обаче бе отменено заради отказа на национално представителните организации на работодателите да участват в него.

Източник: Борислава Бибиновска, БТА    
Драма с щастлив край: 32-годишна родилка и бебе спасени в София

Тръмп взриви социалните мрежи с въпрос към ал-Шараа: Колко жени имаш?

„Путин прави грешни сметки“ - Фон дер Лайен с остро послание от Брюксел

ДНК анализ разкри шокиращи факти за Хитлер

Свалят лихвата върху неплатени задължения

Колко дълго котките помнят даден човек

Изненадващо лекарство спасява от инфаркт и инсулт, според ново проучване

Хората, които приемали ниски дози колхицин, по-рядко получавали инфаркт или инсулт. На всеки 1000 души били предотвратени 9 инфаркта и 8 инсулта в сравнение с тези, които не получавали лекарството

Радев удостои с Почетния знак на президента изявени български спортисти (СНИМКИ)

Церемонията се проведе в Гербовата зала на президентската институция

"Ще заколя първо теб и детето, а после и себе си"- мъж влачил, бил и заплашил приятелката си

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 47-годишен мъж, след като той нападнал жената, с която живее, и ѝ се заканил с убийство

Край на гратисния период: Солени глоби грозят търговците за необосновано повишаване на цените

Ефективните проверки вече са в ход

Невиждана суша в Иран: Как се стигна до пълна катастрофа

В последно време не е падала нито капка дъжд в 15 от общо 31 провинции на страната

Безредици и опит за бягство в гръцки център за мигранти край границата с България

На мястото са били изпратени полицейски сили

Лавров: Русия остава отворена за среща на върха в Будапеща

Това заяви външният министър Сергей Лавров в интервю за италианския вестник Corriere della Sera

Защо стотици руснаци трябва да напуснат Латвия

Свят Преди 2 часа

Изтече срокът, даден на няколкостотин руснаци в Латвия да изпълнят определени изисквания, за да останат в страната

Камион се вряза в пазар в Южна Корея: 2 жени загинаха, 18 ранени

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра

Топ 9 най-шокиращи разкрития от документите за Епстийн

Документите – малък пакет, публикуван от демократите, и по-голям от републиканците – също разкриват частни размисли на опозорения финансист относно Доналд Тръмп и до каква степен Тръмп може да е знаел за неговите престъпления

Стефан от Big Brother: Иван беше провокиран! (ВИДЕО)

Рубио: В действителност Русия не иска мир в Украйна

Той коментира и ситуацията в Близкия изток

"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

Това съобщава "Ройтерс", позовавайки се на свои източници

Как да защитим данните си при пътувания

По време на път сме особено уязвими на кибератаки

Кабинетът ще одобри Бюджет 2026 в сегашния му вид без НСТС

В сряда работодателите за втори път отказаха да участват в срещата

Ловецът на духове Стефан отпадна от Big Brother

Всеки ден до големия финал по един съквартирант ще си тръгва по волята на зрителите

