Apple се оказа под вълна от подигравки в интернет след обявяването на нов калъф за iPhone

13 ноември 2025, 12:07
$230 за „разрязан чорап“ – подигравки за новия iPhone Pocket на Apple онлайн
iPhone   
Източник: IStock

А мериканският технологичен гигант беше критикуван, след като представи iPhone Pocket във вторник с цена от $230, въпреки че продуктът е малко повече от оригинален начин за носене на мобилен телефон, пише BBC.

(Цената му в САЩ е $149.95 за версията с кратка презрамка и $229.95 за дългата - бел.ред.)

Мнозина се присмиваха на високата цена онлайн, а други сравняваха калъфа с обикновен плетен чорап – един потребител в X го определи като „$230 за разрязан чорап“. Популярният технологичен YouTuber Marques Brownlee нарече продукта „тест за феновете, които купуват или защитават всичко, което Apple пуска“.

В прессъобщение Apple обяви, че ярко цветният аксесоар е част от лимитирана серия, създадена в сътрудничество с японската модна марка Issey Miyake. Модният дизайнер преди това е работил с компанията за създаването на черните поло пуловери, носени от съоснователя на Apple Стив Джобс.

Apple заяви, че продуктът е вдъхновен от „парче плат“ и концепцията му идва от „идеята за създаване на допълнителен джоб“. Късата дръжка на чантата ще се предлага в осем цвята, а дългата дръжка – в три цвята.

„Границите на лоялността“

Обявяването на продукта предизвика критики в социалните мрежи, като много потребители подчертаха, че феновете на Apple ще „платят за всичко“.

Отвореният отгоре дизайн и чорапоподобната форма на калъфа също бяха подигравани – един потребител в X коментира: „без цип, без структура и като се има предвид колко често се крадат iPhone-и… никаква сигурност?“

Някои дори публикуваха шеговити снимки на актьора Саша Барън Коен като измисления персонаж Борат, намеквайки, че продуктът прилича на ярко зелен манкини.

В същото време други защитиха калъфа, посочвайки, че високата цена може да се дължи на сътрудничеството с Issey Miyake, като го нарекоха „почит към историята на Apple“.

Консултантът и анализатор в социалните мрежи Мат Навара коментира пред BBC, че цената изглежда е свързана не толкова с „функцията“, колкото с „формата, бранда и ексклузивността“.

„Такова ценообразуване не е ново в света на луксозната мода или дизайнерските колаборации, но за повечето потребители изглежда като тест за границите на лоялността към марката Apple.

