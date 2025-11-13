$230 за „разрязан чорап“ – подигравки за новия iPhone Pocket на Apple онлайн

А мериканският технологичен гигант беше критикуван, след като представи iPhone Pocket във вторник с цена от $230, въпреки че продуктът е малко повече от оригинален начин за носене на мобилен телефон, пише BBC .

(Цената му в САЩ е $149.95 за версията с кратка презрамка и $229.95 за дългата - бел.ред.)

Мнозина се присмиваха на високата цена онлайн, а други сравняваха калъфа с обикновен плетен чорап – един потребител в X го определи като „$230 за разрязан чорап“. Популярният технологичен YouTuber Marques Brownlee нарече продукта „тест за феновете, които купуват или защитават всичко, което Apple пуска“.

Yes, it's real. Apple has teamed up with fashion house ISSEY MIYAKE to launch the "iPhone Pocket"—a $230 3D-woven "sock case" that brings high fashion (and a high price tag) to your phone's protection. Is this the ultimate luxury accessory or just a very expensive sock? pic.twitter.com/cpnbdyeCLi — GEARRICE (@gearrice_com) November 13, 2025

В прессъобщение Apple обяви, че ярко цветният аксесоар е част от лимитирана серия, създадена в сътрудничество с японската модна марка Issey Miyake. Модният дизайнер преди това е работил с компанията за създаването на черните поло пуловери, носени от съоснователя на Apple Стив Джобс.

Apple заяви, че продуктът е вдъхновен от „парче плат“ и концепцията му идва от „идеята за създаване на допълнителен джоб“. Късата дръжка на чантата ще се предлага в осем цвята, а дългата дръжка – в три цвята.

Apple’ın yeni iPhone Pocket’ı alay konusu oldu: Kesilmiş çorap için 229 dolarhttps://t.co/VtRu3mkCip pic.twitter.com/bKeaN6NnxQ — velev (@velevnews) November 13, 2025

„Границите на лоялността“

Обявяването на продукта предизвика критики в социалните мрежи, като много потребители подчертаха, че феновете на Apple ще „платят за всичко“.

Отвореният отгоре дизайн и чорапоподобната форма на калъфа също бяха подигравани – един потребител в X коментира: „без цип, без структура и като се има предвид колко често се крадат iPhone-и… никаква сигурност?“

Някои дори публикуваха шеговити снимки на актьора Саша Барън Коен като измисления персонаж Борат, намеквайки, че продуктът прилича на ярко зелен манкини.

The iPhone Pocket looks like Borat’s mankini pic.twitter.com/b6RAS8NgpW — Mark / 69.vg / uwu.bet (@markpanado) November 13, 2025

В същото време други защитиха калъфа, посочвайки, че високата цена може да се дължи на сътрудничеството с Issey Miyake, като го нарекоха „почит към историята на Apple“.

Консултантът и анализатор в социалните мрежи Мат Навара коментира пред BBC, че цената изглежда е свързана не толкова с „функцията“, колкото с „формата, бранда и ексклузивността“.

„Такова ценообразуване не е ново в света на луксозната мода или дизайнерските колаборации, но за повечето потребители изглежда като тест за границите на лоялността към марката Apple.