Въоръжен грабеж в заведение в Монтанско, задържан е 16-годишен

М ладеж на 16 години от село Стубел в община Монтана е задържан в нощта срещу четвъртък след грабеж в местно заведение чрез използване на заплаха с пистолет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Към 00:09 часа на 13 ноември в заведение за хранене в Монтана е нахлул маскиран непознат, който заплашил с оръжие работещите в него служители и след като те избягали, взел от касата 500 лева на банкноти, а след това си тръгнал. След подаден сигнал на място веднага пристигнали полицаи, които започнали разпит на свидетели и разследване на случая.

По-късно през нощта бил задържан извършителят, който се оказал непълнолетен младеж от близко село. Намерено е оръжието на престъплението, което било газ-сигнален пистолет.

По случая е образувано досъдебно производство.