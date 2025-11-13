Любопитно

Трите деца на Иванка Тръмп наследиха височината ѝ като супермодел в рядка семейна снимка

13 ноември 2025, 12:30
Източник: Getty Images

И ванка Тръмп бе заедно с трите си деца – Арабела, Джоузеф и Теодор – на мача на Inter Miami CF през уикенда. Братята и сестрата се забавляваха на футболния терен, като изпълниха важната роля на придружители на играчите. След мача Иванка публикува в Instagram галерия със сладки семейни снимки, пише Hello!.

Една от снимките показва как тя позира до децата си на терена след мача. Всички три деца очевидно са наследили високата фигура на майка си, която е 180 см (5 фута 11 инча), тъй като се извисяваха до нея. Арабела, Джоузеф и Теодор носеха еднакви футболни фланелки, докато Иванка бе облечена в двойно деним облекло – мини рокля в тъмен деним, върху която беше наметнато по-светло деним яке.

В надписа под снимката тя написа: „Преживяхме невероятно време на мача на @intermiamicf този уикенд! Огромни благодарности на @DavidBeckham, Хорхе Мас и целия отбор – какво изживяване!!! Енергията беше електрическа!“

Русата коса на Иванка бе оформена в меки вълни, а гримът ѝ излъчваше нежна елегантност с блестящи сенки за очи, лек руж и гланцов устен цвят. По време на мача Лионел Меси отбеляза два гола с две асистенции и Inter Miami победи Nashville SC с 4:0, осигурявайки първото си участие в полуфиналите на MLS Cup.

Иванка и съпругът ѝ Джаред посрещнаха Арабела Роуз в Ню Йорк на 17 юли 2011 г. Двойката има и двама сина – Джоузеф Фредерик и Теодор Джеймс. Иванка преди е споменавала, че починалата ѝ майка, както и мащехата ѝ Мелания Тръмп, са били вдъхновение в родителството.

„Тя беше най-големият пример за подражание. Винаги беше ясно, че ние сме нейният приоритет, но това не означава, че я имаме 24 часа на ден,“ сподели тя пред People. Иванка добави, че Мелания е „голямо вдъхновение“ и че „е свършила невероятна работа, като е предпазила [Барон] от хаоса, който идва с президентска кампания. Мелания е невероятна майка.“

Растежът на Арабела, Джоузеф и Теодор не е изненада, като се има предвид моделската кариера на майка им. Иванка, която е била подписана към Elite Model Management Corp, дефилира за имена като Vivienne Westwood и Thierry Mugler в края на 1990-те. Въпреки това тя признава, че това не е кариерата, която е искала да следва като възрастна.

„Моделството не беше цел за мен. Не ми харесваше особено самото действие,“ сподели тя. „Това е толкова безпощадна индустрия, колкото недвижимите имоти – хората, които срещаш в този бизнес, са също толкова стриктни,“ каза тя пред Marie Claire през 2007 г.

