Неквалифициран капитан летял месеци над Европа с фалшиви сертификати

Мъжът всъщност е бил само втори пилот (копилот), но си осигурил позицията на капитан чрез подправени документи

13 ноември 2025, 13:23
Н еквалифициран капитан в продължение на месеци е управлявал пътнически самолети из Европа, след като фалшифицирал сертификати, за да изглежда, че има необходимата квалификация, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Според публикация на Aero Telegraph, измамникът е пилотирал самолети сys стотици пътници на борда за сметка на литовската авиокомпания Avion Express. Превозвачът е потвърдил информацията.

Мъжът всъщност е бил само втори пилот (копилот), но си осигурил позицията на капитан чрез подправени документи.

По-рано той е летял като първи офицер за индонезийската авиокомпания Garuda, съобщават източници.

Работодателят му, Avion Express, е т.нар. „wet-lease“ авиолиния – компания, която предоставя самолети с пълен екипаж на други авиокомпании, включително LOT, easyJet и Sun Express. Компанията разполага с флот от над 50 самолета, основно модели Airbus A320 и A321, които летят до различни дестинации по света.

Говорителка на Eurowings е заявила пред BILD: „Разследването по случая е отговорност на Avion Express и все още не е приключило, в момента изчакваме да бъдат изяснени фактите“.

Литовската авиокомпания вече е започнала вътрешно разследване срещу пилота. Говорителка на Avion Express казва пред Aero Telegraph:

„Компанията наскоро беше уведомена за непотвърдена информация относно неговия професионален опит. Незабавно беше започнато вътрешно разследване, което все още продължава“.

От компанията подчертават, че процедурите им по подбор напълно съответстват на авиационните регулации. „Безопасността и съответствието с правилата остават наш най-висок приоритет“, се добавя в изявлението.

Avion Express не е предоставила повече подробности.

Подобен случай в САЩ

Миналата година полет на Alaska Airlines беше принуден да промени маршрута си, след като пилот призна, че не е квалифициран да приземи самолета. Полет 3491, опериран от партньора на Alaska – SkyWest, излетял от Сан Франциско за Джаксън Хоул, Уайоминг, на 8 август 2024 г.

Преди да започне спускането си, пилотът съобщил, че трябва да се отклони към Солт Лейк Сити, Юта, защото „няма необходимите квалификации“, според пътници на борда. Данни от FlightAware показват, че самолетът първоначално се насочил към Джаксън Хоул, направил няколко обиколки, а след това полетял към Солт Лейк Сити, на около 290 мили разстояние.

Летището в Джаксън Хоул е известно с трудните си условия за кацане – планински релеф, къса писта и силни въздушни течения, което означава, че се изисква специална квалификация за пилотите.

Някои пилоти имат разрешение да кацат там само при идеална видимост и метеорологични условия (CAVU).

След това унизително признание, пилотът слизайки от самолета, бил видян да върви по пътеката, за да си вземе багажа – описано от Cowboy State Daily като „разходка на срама“.

Източник: Daily Mail    
