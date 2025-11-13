Антъни Джошуа готви завръщане на ринга – възможен мач срещу Джейк Пол

А нтъни Джошуа може да прекъсне 14-месечната си пауза от ринга с изненадваща битка в последния момент срещу превърналия се в боксьор бивш YouTuber Джейк Пол, пише Sky News.
Двукратният световен шампион в тежка категория не е излизал на ринга, откакто претърпя поражение в петия рунд от сънародника си Даниел Дюбоа през септември миналата година. Това спря набраната инерция на Джошуа под ръководството на треньора Бен Дейвисън и забави плановете му за нов опит към световната титла.
Anthony Joshua to return to the ring to fight ex-YouTuber https://t.co/vJbmne6zS6— Sky News (@SkyNews) November 13, 2025
Промоутърът Еди Хърн обяви във вторник вечерта, че предварителни разговори за завръщането на Джошуа вече са в ход.
Според източници от САЩ, 34-годишният боксьор е близо до финализиране на двубой с Джейк Пол, който може да се състои през декември в Маями. Пол загуби от Томи Фюри — брат на шампиона Тайсън Фюри — през 2023 г., но впоследствие победи легендата Майк Тайсън в осемрундов мач миналата година.
Първоначално се очакваше Джейк Пол да се изправи срещу Джервонта Дейвис, но гражданско дело срещу шампиона на WBA в лека категория доведе до отмяната на демонстративния им двубой, насрочен за 14 ноември.
Еди Хърн потвърди в понеделник, че решението дали Джошуа ще се завърне на ринга още тази година трябва да бъде взето до края на седмицата.
„Ще вземем решение тази седмица дали той ще се бие тази година. Трябва да решим до този уикенд“, каза Хърн пред Sky Sports.
Boxing promoter Eddie Hearn has revealed that Anthony Joshua could return to the ring before the end of 2025, suggesting it might be a low-profile bout to help the former heavyweight champion regain momentum...https://t.co/N51aWHQ59j pic.twitter.com/3qOtnz1g3D— BusinessDayNG (@BusinessDayNg) November 12, 2025
Той добави: „Мисля, че би било много добре за него, макар и странно, защото в тази битка няма пари. Няма да го използваме, за да продаваме билети. Буквално той просто ще се появи в някое шоу.“
„Той наистина е готов. Смятам, че това ще му се отрази чудесно. Бих искал просто да влезе там и да смаже някого.“
Загубата от Дюбоа прекъсна серията на Джошуа от четири поредни победи, постигнати след двете му последователни загуби от Александър Усик.