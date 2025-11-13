Свят

Евакуация, пътник направи опасно откритие на претъпкан самолет

Боеприпаси с мистериозна маркировка бяха намерени близо до седалка 7A на полет за Синсинати, самолетът бе евакуиран и пътниците претърсени, но опасност не бе установена

13 ноември 2025, 13:21
Евакуация, пътник направи опасно откритие на претъпкан самолет
Източник: Istock

П ълнител с десет куршума с кухи върхове беше открит близо до седалка 7A по време на качване на полет за Синсинати, след което FBI беше уведомено, съобщава FOX News.

Службите бяха повикани в неделя, след като на самолет на Frontier Airlines на международното летище Hartsfield-Jackson в Атланта бе намерен зареден пълнител.

Около 16:30 часа в събота служители на летището реагираха на сигнал за пълнител, открит близо до гейт C-6, съобщи Atlanta Police Department (APD).

Пътник на самолета Airbus A320 забелязал пълнител, съдържащ десет куршума с кухи върхове, близо до седалка 7A. Пълнителят е бил маркиран с инициалите „K H“ и е намерен по време на качването за обратен полет до Синсинати.

Служителите на летището координираха действията си с TSA, Frontier Airlines, Department of Aviation, Homeland Security и полицейските кучета на Атланта, а самолетът беше евакуиран.

След щателна проверка не бяха намерени допълнителни опасни предмети. Всички пътници бяха преминали повторен скрининг от TSA, а полетът излетя безопасно малко преди 20:00 часа.

FBI беше уведомено за случая, като от APD уточниха, че „не са установени активни заплахи към момента“.

Представител на Frontier Airlines заяви, че боеприпасите са принадлежали на служител на реда, който е пътувал на предишен полет със същия самолет.

„Пътниците бяха помолени да напуснат самолета, докато се извършваше проверка на самолета и допълнителен скрининг на пътниците преди излитането на полета,“ съобщи авиокомпанията.

„Последващо разследване потвърди, че боеприпасите принадлежат на служител на реда, който е пътувал на предишен полет със същия самолет. Боеприпасите и пълнителят са взети под контрол от Atlanta Police Department, а собственикът на предметите е уведомен да ги прибере.“

Въпреки това източник от APD съобщи, че разследващите все още не са потвърдили на кого точно принадлежи пълнителят.

Пътникът Тери Фостър сподели: „Срещал съм много закъснения и отменени полети, но никога не съм чувал за нещо такова. Това е съвсем ново.“

Друга пътничка, Джания Дейвис, каза, че не е имала усещане, че някой е в опасност, но „все пак може да се случи нещо лошо“.

Frontier Airlines не е отговорила незабавно на запитване за коментар.

зареден пълнител летище Атланта самолет ФБР авиокомпания Frontier Airlines летищна сигурност боеприпаси евакуация служител на реда пътници
