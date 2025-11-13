България

"Спаси София" предлага рекордна инвестиция в градския транспорт за 250 нови превозни средства

Очакванията са новите превозни средства да пристигат поетапно в периода 2026–2028 г.

13 ноември 2025, 12:43
"Спаси София" предлага рекордна инвестиция в градския транспорт за 250 нови превозни средства
Източник: БГНЕС

"Даваме мандат на кмета Васил Терзиев да започне преговори с водещи европейски и български банки за инвестиционен заем за закупуването на 250 нови превозни средства". Това съобщиха от "Спаси София" във връзка с предложението им за изтегляне на инвестиционен заем в размер на 400 млн. лв.

През 2024 г. Столичният общински съвет прие предложената от Спаси София инвестиционна програма за обновяване на превозните средства за градския транспорт. Тя е на стойност от близо 1 милиард лева.

"Приехме програмата без осигурено финансиране - днес правим следващата стъпка за успешно реализиране на програмата за модернизация", заяви Борис Бонев.

"Нужно е значително обновяване на автопарка и подобряване на условията за пътуване на стотици хиляди софиянци", заяви вносителят на доклада Андрей Зографски.

Предложението е заемът да осигури средства за вече обявените обществени поръчки, за които има избрани изпълнители. Досега те са за:

  • 18 нископодови трамвая за линии 20 и 22
  • 40 нископодови трамвая за линии 1, 6, 8, 11 и 12
  • 75 хибридни тролейбуса, способни да се движат и без контактна мрежа
  • 70 автобуса на природен газ
  • 50 електробуса

Очакванията са новите превозни средства да пристигат поетапно в периода 2026–2028 г.

"Столичната община трябва да предприеме решителна стъпка към модернизацията на градския транспорт сега, иначе това ще е първия мандат от 40 години насам, в който не е закупено ниво едно ново превозно средство", заяви Бонев и допълни, че тази инвестиция ще е рекордна по мащабите си за София.

"С тези превозни средства ще направим трамвайни линии като 20 и 22 достъпни за трудноподвижни граждани, ще разширим обхвата на тролейбусния транспорт и ще можем да подготвим София да си върне концесионираните автобусни линии. Значението ѝ за града не трябва да се подценява", завърши Бонев.

Източник: БТА    
Спаси София градски транспорт инвестиция
– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
