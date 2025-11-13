Любопитно

„Много е неудобно": Съпругата на Новак Джокович е излизала с негов съперник

Сръбският тенисист обаче призна, че темата все още предизвиква известно неловко чувство и за двамата

13 ноември 2025, 12:47
„Много е неудобно": Съпругата на Новак Джокович е излизала с негов съперник
Източник: Getty Images

В сичко е позволено в любовта и в тениса.

Новак Джокович разкри, че съпругата му Йелена в миналото е излизала с негов близък приятел и съперник на корта – човек, с когото двамата продължават да поддържат добри отношения. Сръбският тенисист обаче призна, че темата все още предизвиква известно неловко чувство и за двамата.

„Той е добър. Продължи напред. Има си семейство. Всъщност никога не сме говорили за това“, сподели Джокович в интервю за Пиърс Морган в предаването Piers Morgan Uncensored, излъчено във вторник. „И двамата се чувстваме много неудобно да говорим (за това). Все още сме приятели, така че е добре.“

38-годишният шампион подчерта, че никога не е имало „глупости“ и не е „откраднал“ партньорката на приятеля си – просто съдбата е събрала него и Йелена години по-късно.

Сърбинът обясни, че макар Йелена също да е играла тенис, двамата не са се засичали по време на спортната си кариера. За нея научил едва след една куриозна случка след мач.

„Тя излизаше с един тенисист, мой приятел от ранните години. Беше забавно, защото първият път, когато чух за нея, беше, когато този приятел, с когото бяхме в един и същ клуб, изигра мач от регионалната лига и спечели важен двубой. След това свали фланелката си, а под нея имаше бяла тениска с надпис „Йелена, обичам те. Това е за теб“, разказа Джокович. „И ние си казахме: „О, Боже мой, това е толкова тъпо. Защо би направил това?“ И тогава всички се питахме: „Коя е тази Йелена?“ Е, това беше тя.“

Впоследствие двамата се запознали чрез общи приятели. Джокович разказа, че връзката им започнала, когато той се преместил да живее в Монте Карло, а Йелена учела в Италия.

По данни от различни публикации, Джокович и Йелена започнали да се срещат, когато той бил едва на 18 години. Самата Йелена разказва пред списание Hello!, че се запознали, докато тя още била в гимназията.

„Срещата ни беше почти като научна фантастика. Аз бях студентка, която едва се справяше, а той беше много млад тенисист, който също нямаше пари за скъпи пътувания“, споделя тя пред изданието.

„По онова време самолетите бяха нещо напълно недостижимо за нас. Измисляхме планове как да се видим, как да накараме връзката си да проработи.“

Джокович призна, че отношенията му с Йелена са най-дългата и най-сериозна връзка в живота му.

„Наистина любовта на живота ми“, каза той в шоуто.

Embed from Getty Images

Двамата обявиха годежа си през 2013 г. и се ожениха година по-късно. Те имат две деца – син Стефан, роден през 2014 г., и дъщеря Тара, родена през 2017 г.

Сезонът на Джокович в турнирите от Големия шлем през 2025 г. включваше загуби на полуфиналите и във всичките четири надпревари.

Източник: nypost.com    
Новак Джокович Йелена Джокович любовна история тенис бивши връзки приятелство
<p>Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата</p>
