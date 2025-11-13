Радев удостои с Почетния знак на президента изявени български спортисти (СНИМКИ)

България

Церемонията се проведе в Гербовата зала на президентската институция

13 ноември 2025, 11:33
З а изключителни заслуги в развитието на българския и световния спорт, Олимпийското движение и изграждането на млади таланти и по повод навършването на кръгли годишнини държавният глава Румен Радев удостои с Почетния знак на президента изявени български спортисти на церемония в Гербовата зала на президентската институция.

Отличени бяха президентът на Българската федерация по скокове на батут и дългогодишен и почетен член на Съвета на Международната федерация по гимнастика Стоян Димитров.

Отличие получи и носителят на бронзов медал от Световното първенство по волейбол във Франция през 1986 година и президент на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, както и сребърният медалист от Олимпийските игри в Сидни 2004 и двукратен световен шампион по свободна борба Серафим Бързаков.

С Почетен знак бе отличена и трикратната абсолютна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика Мария Петрова.

"Не само отбелязваме вашите юбилейни годишнини, но се връщаме към вълнуващи спомени, в които неведнъж сте ни карали да се чувстваме горди. Десетилетия наред разнасяхте славата на родината ни по света и доказвахте, че човешките възможности нямат предел. Вие сте пример за труд, дисциплина и всеотдайност", каза на отличените президентът Радев. 

"Не само покорихте спортния връх, а се превърнахте в стожери на честта и достойнството на българския спорт. Днес създавате наследство, трамплин към нови по-големи успехи на вашите последователи. Всички вие сте пример за успешна кариера след активната състезателна такава. С воля, професионализъм и труд вие сте лицето на България и нейни представители в европейските и световни организации", заяви държавният глава. 

"Ще продължаваме да работим за прославата на спорта и да направим така, всички българи да се гордеят с това, което правим", каза Любомир Ганев, след като беше отличен.

"Това отличие показва симбиозата между тези, които се трудим и носим България в сърцата си, и тези, които я представляват. Показва, че ние сме едно и работим заедно", заяви пред медиите Мария Петрова. 

Източник: БТА/Марин Колев    
