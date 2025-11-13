НС отхвърли ветото на президента Радев върху закона за нефтените продукти

Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем

Н ародното събрание отхвърли ветото на президента върху Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, предаде БНТ.

Това стана със 128 гласа „за“, 59 „против“ и нито един „въздържал се“.

Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“

Законът беше приет на 7 ноември 2025 г. Той е свързан с управлението на активите на „Лукойл” в България и правомощията на т. нар. особен управител.

В сряда следобед президентът Румен Радев му наложи вето. След това Комисията по енергетика в Народното събрание се събра на извънредно заседание, отхвърли ветото на държавния глава и прие повторно промените в закона.

Според държавния глава промените подкопават върховенството на правото, нанасят репутационни щети на държавата, влошават инвестиционния климат и предвиждат непряко одържавяване на активите.

Управляващите контрираха, че действащото в момента законодателство не отговаря на част от основните изисквания, за да може да приключат преговорите за дерогация. Те обясниха, че всичките им решения са съгласувани със САЩ и Европейската комисия.

На 7 ноември, след становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия”, народните представители приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас, припомня NOVA. Така целият контрол ще бъде в ръцете на държавата и всички решения ще се взимат след одобрението на Министерския съвет. Те няма да подлежат на спиране и съдебен контрол.

Комисията по енергетика преодоля ветото на Радев

На 30 октомври стана ясно, че дъщерното дружество на „Лукойл“, което управлява международните активи на групата, е получилo предложение от швейцарско-холандския търговец на енергоресурси Gunvor Group за неговото придобиване, и го е приело.

Всичко започна, когато САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ - първите рестрикции срещу Москва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Мярката цели да ограничи приходите от руския петрол, които финансират войната срещу Украйна. Подобни санкции наложи и Великобритания, докато Европейският съюз обмисля разширяване на ограниченията срещу руските енергийни компании. На 21 ноември ще бъдат прекратени текущите сделки с "Лукойл".