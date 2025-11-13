България

НС отхвърли ветото на президента Радев върху закона за нефтените продукти

Желязков: Проектобюджетът за 2026 г. ще бъде внесен още днес в НС
Фалшива новина за смъртта на актрисата Лара Златарева разтърси мрежата
Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем
Арестуваният с 4,23 промила мъж във Врачеш е пил водка от обяд
Полицията откри 761 антични монети в Поморие, могат да променят историята
Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София
Съдят Габриела и Красимир от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни
Започва делото срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови

Н ародното събрание отхвърли ветото на президента върху Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, предаде БНТ.

Това стана със 128 гласа „за“, 59 „против“ и нито един „въздържал се“.

Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“

Законът беше приет на 7 ноември 2025 г. Той е свързан с управлението на активите на „Лукойл” в България и правомощията на т. нар. особен управител.

В сряда следобед президентът Румен Радев му наложи вето. След това Комисията по енергетика в Народното събрание се събра на извънредно заседание, отхвърли ветото на държавния глава и прие повторно промените в закона. 

Според държавния глава промените подкопават върховенството на правото, нанасят репутационни щети на държавата, влошават инвестиционния климат и предвиждат непряко одържавяване на активите.

Управляващите контрираха, че действащото в момента законодателство не отговаря на част от основните изисквания, за да може да приключат преговорите за дерогация. Те обясниха, че всичките им решения са съгласувани със САЩ и Европейската комисия.

На 7 ноември, след становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия”, народните представители приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас, припомня NOVA. Така целият контрол ще бъде в ръцете на държавата и всички решения ще се взимат след одобрението на Министерския съвет. Те няма да подлежат на спиране и съдебен контрол.

Комисията по енергетика преодоля ветото на Радев

На 30 октомври стана ясно, че дъщерното дружество на „Лукойл“, което управлява международните активи на групата, е получилo предложение от швейцарско-холандския търговец на енергоресурси Gunvor Group за неговото придобиване, и го е приело. 

Всичко започна, когато САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ - първите рестрикции срещу Москва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Мярката цели да ограничи приходите от руския петрол, които финансират войната срещу Украйна. Подобни санкции наложи и Великобритания, докато Европейският съюз обмисля разширяване на ограниченията срещу руските енергийни компании. На 21 ноември ще бъдат прекратени текущите сделки с "Лукойл".

Източник: БТА/Теодора Цанева    
Лукойл НС Радев вето
Драма с щастлив край: 32-годишна родилка и бебе спасени в София

Тръмп взриви социалните мрежи с въпрос към ал-Шараа: Колко жени имаш?

„Путин прави грешни сметки“ - Фон дер Лайен с остро послание от Брюксел

ДНК анализ разкри шокиращи факти за Хитлер

Свалят лихвата върху неплатени задължения

Peugeot Polygon е кола с множество самоличности и авангардни технологии

