Любопитно

Семейство живя пет години с над 2000 отровни паяка в дома си

Паяците имат доста лоша репутация сред хората за група видове, които са толкова добри в борбата с вредителите

13 ноември 2025, 12:40
Семейство живя пет години с над 2000 отровни паяка в дома си
Източник: iStock

С емейство споделяло дома си в Канзас с 2055 кафяви паяци-отшелници в продължение на пет години и половина.

Паяците имат доста лоша репутация сред хората. Но докато повечето видове са безобидни, има няколко отровни вида, които вероятно не искате в дома си.

„Кафявите отшелници са ловни паяци, които се скитат през нощта в търсене на плячка. Женските правят убежища, в които се крият и дебнат плячка от засада. Убежището се състои от копринена постелка, изпредена на скрито място, например в кухина в стена или зад рамка за картина“, обяснява Министерството на общественото здраве на Илинойс за паяците.

След като се озоват в дома ви, може да е доста трудно да се преместят, тъй като прекарват голяма част от времето си скрити в мебели и други малки пространства в дома ви.

„Те са дълголетни, могат да оцелеят в продължение на много месеци без хранене, а женските се нуждаят от чифтосване само веднъж, за да произведат потомство през целия си живот“, продължава Министерството на общественото здраве на Илинойс. „Така че е необходима само една, чифтосана женска, за да започне заразяване. След като се установят, те са трудни за контролиране.“

Този факт е доста добре подчертан от едно семейство, живеещо в Канзас в къща, построена през 19-и век. Семейството, включително 13-годишно и 8-годишно дете, се преместило в къщата, след като предишният обитател, който живял в нея 20 години, я напуснал през 1996 г. В продължение на пет години и половина те виждали паяци да се движат из къщата, но през лятото на 2001 г. семейството най-накрая осъзнало, че паяците, които виждат, са Loxosceles reclusa, кафявият отшелник.

Екземпляри, събрани от един от авторите на изследването, са потвърдени като от вида, преди екипът да се опита да събере всеки паяк в къщата, като двама души са извършвали нощни събирания от средата на юни до средата на септември 2001 г. Докато са се опитвали да съберат паяците, без да ги унищожат, „много паяци са били деструктивно взети проби, за да се предотврати бягството им“. Но всички убити паяци са били регистрирани и много проби са били събрани непокътнати. 

„2055 кафяви паяци-отшелници бяха събрани или убити за 6 [месеца], 842 от лепкави капани и 1213 чрез ръчно вземане на проби“, обяснява екипът в своята статия. „От 1179 ръчно събрани кафяви паяци-отшелници, сортирани по категории по размер, имаше 323 големи (27,4%), 255 средни (21,6%) и 601 малки паяка (51,0%).“

Това са много големи, средни и малки паяци. С напредването на сезона екипът забеляза, че хваща по-малко от по-големите паяци.

„Домът в Канзас е създал удивителен брой кафяви паяци-отшелници за 6 месеца събиране. Намаляването на големите и средните паяци от началото до края на сезона вероятно е резултат от естественото демографско развитие през сезона и премахването на по-големи екземпляри, които са по-лесни за откриване и улавяне“, обяснява екипът. „Кафявите паяци-отшелници могат да живеят няколко години, така че последната причина може да е по-важна за обяснението на пропорционалното намаляване на големите и средните паяци.“

Екипът обяснява, че паяците се считат за способни да отровят с дължина на тялото около 5 мм, което е приблизително колкото размера на „средните“ паяци, открити в къщата. Според приблизителната оценка, в този „силно заразен дом“ е имало около 488 паяка, способни да отровят.

Макар че вероятно не е добра идея да живеете в дом, заразен с паяци, където паяците са отровни, обитателите на къщата бяха напълно добре.

„Въпреки консервативната оценка за 400 способни на отравяне кафяви отшелници в дома в Канзас (≈20 процента от общия брой заловени отшелници), не са се случили отравяния на обитателите.“

Екипът цитира подобно проучване в Чили, което е открило стотици паяци в заразен дом, отново без ухапвания по обитателите. Според екипа това може да показва, че лекарите – особено в райони, където паяците не се срещат широко – погрешно диагностицират дерматологични лезии като ухапвания от паяка.

„Като се има предвид броят на кафявите паяци-отшелници, открити в домовете в това проучване без отравяне, за да бъдат правилни диагнозите за ухапване в неендемична територия на отшелници, неендемичните райони ще трябва да поддържат стотици до хиляди кафяви паяци-отшелници. За разлика от това, в неендемичните райони обикновено не са известни популации на кафяви паяци-отшелници и потвърдените находки са <10 на щат“, пишат те в заключението си, добавяйки, че последните изследвания показват, че медицинските специалисти са диагностицирали погрешно лезиите като ухапвания от паяка.

„В неендемични райони на отшелници, трябва да се изискват повече доказателства за участието на отшелници (т.е. проверка на паяци Loxosceles  на конкретното предполагаемо място на отравяне), преди раната да се припише на кафяви паяци отшелници.“

Освен че са погрешно диагностицирани, очерняйки горкия кафяв отшелник, ухапванията от паяка също не са твърде сериозни.

„Когато се случат, ухапванията рядко са толкова сериозни, колкото са изобразявани“, обяснява Министерството на общественото здраве на Илинойс. „Някои ухапвания причиняват само локализирано зачервяване и подуване. Тежка некроза вероятно се среща в по-малко от 10 процента от случаите и може да е резултат по-скоро от бактериална инфекция на раната, отколкото от реакция към отровата на паяка.“

Източник: iflscience    
Кафяв паяк отшелник Заразяване с паяци Канзас Отровни паяци Ухапвания от паяци Грешна диагноза Контрол на вредители Семейство Loxosceles reclusa Обществено здраве
Последвайте ни

По темата

Драма с щастлив край: 32-годишна родилка и бебе спасени в София

Драма с щастлив край: 32-годишна родилка и бебе спасени в София

„Много е неудобно“: Съпругата на Новак Джокович е излизала с негов съперник

„Много е неудобно“: Съпругата на Новак Джокович е излизала с негов съперник

Въоръжен грабеж в заведение в Монтанско, задържан е 16-годишен

Въоръжен грабеж в заведение в Монтанско, задържан е 16-годишен

Семейство живя пет години с над 2000 отровни паяка в дома си

Семейство живя пет години с над 2000 отровни паяка в дома си

Свалят лихвата върху неплатени задължения

Свалят лихвата върху неплатени задължения

pariteni.bg
Китай обмисля да „дръпне юздите“ на свръхмощните EV

Китай обмисля да „дръпне юздите“ на свръхмощните EV

carmarket.bg
<p>Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата</p>
Ексклузивно

Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата

Преди 3 часа
Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден
Ексклузивно

Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден

Преди 4 часа
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново
Ексклузивно

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Преди 5 часа
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“
Ексклузивно

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Преди 6 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Мистерията на „изгубения град Z“ и изчезналия изследовател

Любопитно Преди 2 минути

За съвременния пътешественик тази джунгла остава изключително предизвикателна

DARA се сблъсква със Златния шалтер в “Пееш или лъжеш”

DARA се сблъсква със Златния шалтер в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 3 минути

Тази неделя към панела се присъединяват Саня Армутлиева и Вениамин

Трите деца на Иванка Тръмп наследиха височината ѝ като супермодел в рядка семейна снимка

Трите деца на Иванка Тръмп наследиха височината ѝ като супермодел в рядка семейна снимка

Любопитно Преди 46 минути

Иванка Тръмп и децата ѝ впечатляват с височина и стил на футболния терен

Skims на Ким Кардашиян вече струва 5 милиарда долара

Skims на Ким Кардашиян вече струва 5 милиарда долара

Любопитно Преди 53 минути

Очаква се приходите на марката да надхвърлят 1 милиард долара до края на годината

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

България Преди 1 час

Фалшиви обаждания на английски заплашват, че ще закрият сметаката ви

iPhone

$230 за „разрязан чорап“ – подигравки за новия iPhone Pocket на Apple онлайн

Технологии Преди 1 час

Apple се оказа под вълна от подигравки в интернет след обявяването на нов калъф за iPhone

<p>Антъни Джошуа готви завръщане на ринга</p>

Антъни Джошуа готви завръщане на ринга – възможен мач срещу Джейк Пол

Любопитно Преди 1 час

Джошуа не е излизал на ринга, откакто претърпя поражение в петия рунд от сънародника си Даниел Дюбоа през септември миналата година

Мащабно военно учение за реакция при авиокатастрофа се провежда край Велинград

Мащабно военно учение за реакция при авиокатастрофа се провежда край Велинград

България Преди 1 час

Целта му е повишаване на готовността за реакция при извънредни ситуации

Какво слагат в кравето сирене

Какво слагат в кравето сирене

България Преди 1 час

Малко са ресторантите и туристическите обекти в България, които купуват истинско сирене, казва Димитър Зоров

Изненадващо лекарство спасява от инфаркт и инсулт, според ново проучване

Изненадващо лекарство спасява от инфаркт и инсулт, според ново проучване

Любопитно Преди 1 час

Хората, които приемали ниски дози колхицин, по-рядко получавали инфаркт или инсулт. На всеки 1000 души били предотвратени 9 инфаркта и 8 инсулта в сравнение с тези, които не получавали лекарството

Радев удостои с Почетния знак на президента изявени български спортисти (СНИМКИ)

Радев удостои с Почетния знак на президента изявени български спортисти (СНИМКИ)

България Преди 1 час

Церемонията се проведе в Гербовата зала на президентската институция

„Много мил и необикновен“: Дженифър Анистън похвали новата си любов

„Много мил и необикновен“: Дженифър Анистън похвали новата си любов

Любопитно Преди 1 час

Двойката за първи път се появи в заглавията през юли

Флорънс Пю разкри за „неуместни искания“ по време на секс сцени

Флорънс Пю разкри за „неуместни искания“ по време на секс сцени

Любопитно Преди 1 час

Без да назовава имена или конкретни проекти, британската актриса описа една особено неудобна ситуация

<p>Желязков:&nbsp;На въпроса&nbsp;&quot;добър ли е бюджетът&quot;, отговорът ми е &quot;не&quot;</p>

Желязков: Проектобюджетът за 2026 г. ще бъде внесен още днес в НС

България Преди 2 часа

Това заяви премиерът в началото на днешното заседание на Министерския съвет

"Ще заколя първо теб и детето, а после и себе си"- мъж влачил, бил и заплашил приятелката си

"Ще заколя първо теб и детето, а после и себе си"- мъж влачил, бил и заплашил приятелката си

България Преди 2 часа

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 47-годишен мъж, след като той нападнал жената, с която живее, и ѝ се заканил с убийство

Край на гратисния период: Солени глоби грозят търговците за необосновано повишаване на цените

Край на гратисния период: Солени глоби грозят търговците за необосновано повишаване на цените

Пари Преди 2 часа

Ефективните проверки вече са в ход

Всичко от днес

От мрежата

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Как да намалим риска от пожар в кухнята

sinoptik.bg
1

Слънчево с мъгли и слани

sinoptik.bg

Български град попадна в класация за 10-те най-подценявани дестинации в Европа за 2026 г.

Edna.bg

Кака Лара след фалшива новина за смъртта ѝ: „И това доживях – да видя некролога си!“

Edna.bg

Алжир иска Мбапе

Gong.bg

Приеха 7 легендарни футболисти в Залата на славата

Gong.bg

РЗИ влезе в дома за възрастни в Поморие

Nova.bg

Министерският съвет одобри проектобюджета, внася го в Народното събрание още днес

Nova.bg