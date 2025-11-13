Семейство живя пет години с над 2000 отровни паяка в дома си

С емейство споделяло дома си в Канзас с 2055 кафяви паяци-отшелници в продължение на пет години и половина.

Паяците имат доста лоша репутация сред хората. Но докато повечето видове са безобидни, има няколко отровни вида, които вероятно не искате в дома си.

„Кафявите отшелници са ловни паяци, които се скитат през нощта в търсене на плячка. Женските правят убежища, в които се крият и дебнат плячка от засада. Убежището се състои от копринена постелка, изпредена на скрито място, например в кухина в стена или зад рамка за картина“, обяснява Министерството на общественото здраве на Илинойс за паяците.

След като се озоват в дома ви, може да е доста трудно да се преместят, тъй като прекарват голяма част от времето си скрити в мебели и други малки пространства в дома ви.

„Те са дълголетни, могат да оцелеят в продължение на много месеци без хранене, а женските се нуждаят от чифтосване само веднъж, за да произведат потомство през целия си живот“, продължава Министерството на общественото здраве на Илинойс. „Така че е необходима само една, чифтосана женска, за да започне заразяване. След като се установят, те са трудни за контролиране.“

What Happened When A Kansas Family Lived With 2,055 Brown Recluse Spiders For Over 5 Yearshttps://t.co/OJvkWI43HC — IFLScience (@IFLScience) November 10, 2025

Този факт е доста добре подчертан от едно семейство, живеещо в Канзас в къща, построена през 19-и век. Семейството, включително 13-годишно и 8-годишно дете, се преместило в къщата, след като предишният обитател, който живял в нея 20 години, я напуснал през 1996 г. В продължение на пет години и половина те виждали паяци да се движат из къщата, но през лятото на 2001 г. семейството най-накрая осъзнало, че паяците, които виждат, са Loxosceles reclusa, кафявият отшелник.

Екземпляри, събрани от един от авторите на изследването, са потвърдени като от вида, преди екипът да се опита да събере всеки паяк в къщата, като двама души са извършвали нощни събирания от средата на юни до средата на септември 2001 г. Докато са се опитвали да съберат паяците, без да ги унищожат, „много паяци са били деструктивно взети проби, за да се предотврати бягството им“. Но всички убити паяци са били регистрирани и много проби са били събрани непокътнати.

„2055 кафяви паяци-отшелници бяха събрани или убити за 6 [месеца], 842 от лепкави капани и 1213 чрез ръчно вземане на проби“, обяснява екипът в своята статия. „От 1179 ръчно събрани кафяви паяци-отшелници, сортирани по категории по размер, имаше 323 големи (27,4%), 255 средни (21,6%) и 601 малки паяка (51,0%).“

Това са много големи, средни и малки паяци. С напредването на сезона екипът забеляза, че хваща по-малко от по-големите паяци.

„Домът в Канзас е създал удивителен брой кафяви паяци-отшелници за 6 месеца събиране. Намаляването на големите и средните паяци от началото до края на сезона вероятно е резултат от естественото демографско развитие през сезона и премахването на по-големи екземпляри, които са по-лесни за откриване и улавяне“, обяснява екипът. „Кафявите паяци-отшелници могат да живеят няколко години, така че последната причина може да е по-важна за обяснението на пропорционалното намаляване на големите и средните паяци.“

Екипът обяснява, че паяците се считат за способни да отровят с дължина на тялото около 5 мм, което е приблизително колкото размера на „средните“ паяци, открити в къщата. Според приблизителната оценка, в този „силно заразен дом“ е имало около 488 паяка, способни да отровят.

Макар че вероятно не е добра идея да живеете в дом, заразен с паяци, където паяците са отровни, обитателите на къщата бяха напълно добре.

„Въпреки консервативната оценка за 400 способни на отравяне кафяви отшелници в дома в Канзас (≈20 процента от общия брой заловени отшелници), не са се случили отравяния на обитателите.“

Екипът цитира подобно проучване в Чили, което е открило стотици паяци в заразен дом, отново без ухапвания по обитателите. Според екипа това може да показва, че лекарите – особено в райони, където паяците не се срещат широко – погрешно диагностицират дерматологични лезии като ухапвания от паяка.

„Като се има предвид броят на кафявите паяци-отшелници, открити в домовете в това проучване без отравяне, за да бъдат правилни диагнозите за ухапване в неендемична територия на отшелници, неендемичните райони ще трябва да поддържат стотици до хиляди кафяви паяци-отшелници. За разлика от това, в неендемичните райони обикновено не са известни популации на кафяви паяци-отшелници и потвърдените находки са <10 на щат“, пишат те в заключението си, добавяйки, че последните изследвания показват, че медицинските специалисти са диагностицирали погрешно лезиите като ухапвания от паяка.

„В неендемични райони на отшелници, трябва да се изискват повече доказателства за участието на отшелници (т.е. проверка на паяци Loxosceles на конкретното предполагаемо място на отравяне), преди раната да се припише на кафяви паяци отшелници.“

Освен че са погрешно диагностицирани, очерняйки горкия кафяв отшелник, ухапванията от паяка също не са твърде сериозни.

„Когато се случат, ухапванията рядко са толкова сериозни, колкото са изобразявани“, обяснява Министерството на общественото здраве на Илинойс. „Някои ухапвания причиняват само локализирано зачервяване и подуване. Тежка некроза вероятно се среща в по-малко от 10 процента от случаите и може да е резултат по-скоро от бактериална инфекция на раната, отколкото от реакция към отровата на паяка.“