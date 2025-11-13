Любопитно

Skims на Ким Кардашиян вече струва 5 милиарда долара

Очаква се приходите на марката да надхвърлят 1 милиард долара до края на годината

13 ноември 2025, 12:23
Източник: Getty Images

Skims – марката оформящо бельо, съоснована от известната телевизионна звезда и предприемач Ким Кардашиян – вече е оценена на 5 милиарда долара (около 2,93 милиарда британски лири), след като компанията привлече ново финансиране в размер на 225 милиона долара, пише ВВС.

Според официално изявление средствата, предоставени от инвеститори, сред които е и подразделение на банковия гигант от Уолстрийт Goldman Sachs, ще бъдат използвани за откриване на нови магазини и за глобална експанзия на марката.

„Нямаме търпение да изведем Skims на следващото ниво, докато продължаваме да внедряваме иновации и да задаваме стандарти в нашата индустрия“, заяви Кардашиян в сряда.

Кръгът на финансиране е сред най-големите тази година за американска потребителска марка и идва в момент, когато Skims се изправя срещу силна конкуренция от компании като Lululemon.

В момента Skims управлява 18 физически магазина в Съединените щати и предлага продуктите си чрез търговци на дребно по целия свят. През следващите години компанията планира да се съсредоточи „предимно“ върху развитието на своята търговска мрежа, се посочва в изявлението.

Очаква се приходите на марката да надхвърлят 1 милиард долара до края на годината – постижение, което според главния изпълнителен директор на Skims Йенс Греде дава увереност на компанията да преследва дългосрочните си цели.

Skims стартира през 2019 г. с линия оформящо бельо и впоследствие разшири портфолиото си, включвайки домашно облекло и други модни категории. Бързият растеж изведе бранда на по-широкия пазар на спортни и ежедневни облекла, доминиран от марки като Lululemon и Alo Yoga.

Марката разчита и на внушителна мрежа от инфлуенсъри, сред които самата Кардашиян, както и звезди като Меган Фокс и Парис Хилтън, за да подсили популярността си сред потребителите.

От създаването си Skims се е сблъсквала и с редица противоречия. Първоначалното ѝ име – Kimono Intimates – беше остро критикувано заради неуважение към културното значение на традиционното японско кимоно, което доведе до ребрандиране и избора на новото име Skims.

Един от продуктите на компанията – шал за глава, носен по време на сън – предизвика бурни реакции онлайн. Някои потребители го определиха като бъдещето на неинвазивното контуриране на лицето, докато други го разкритикуваха като дистопичен и обвиниха марката, че кара жените да се чувстват несигурни.

<p>Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата</p>
Виц на деня

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
