България

Драма с щастлив край: 32-годишна родилка и бебе спасени в София

Бременността протича при изключително висок риск

13 ноември 2025, 11:25
Драма с щастлив край: 32-годишна родилка и бебе спасени в София
Източник: Thinkstock/Guliver

Е кипи от три столични болници спасиха 32-годишна родилка и бебето ѝ. Маринела от Долна Оряховица ражда здраво момиченце в 33 гестационна седмица след 5 месеца болничен престой.

През това време младата жена е била под грижите на екипите на три болници - Клиниката по диабетология в Университетската болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“, Клиниката по патологична бременност в СБАЛАГ „Майчин дом“ и Отделението по нефрология към УМБАЛ „Света Анна“. 

Бременността протича при изключително висок риск.

Пациентката е с диабет тип 1 от детска възраст и дългогодишен лош гликемичен контрол. Благодарение на прецизната координация между екипите, паралелен болничен престой в двете болници, редовни изследвания, постоянни консултации и мониторинг, раждането завършва успешно. Ражда се здраво момиченце – Маринела, с тегло 1950 грама и ръст 42 сантиметра, съобщават от пресцентъра на „Майчин дом“, цитирани от NOVA.

Проследяването на Маринела започва още от 13-та гестационна седмица едновременно от доц. д-р Невена Чакърова, ендокринолог в Клиниката по диабетология в Университетската болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ и от акушер-гинеколога д-р Ибрям Ибрям от Клиниката по патологична бременност в СБАЛАГ „Майчин дом“. В процеса на наблюдение е поставен сензор за продължително глюкозно мониториране и е направена промяна в инсулиновата терапия.

В продължение на 5 месеца младата жена е многократно хоспитализирана и в двете болници.

Проследяването е извършвано в тясна координация между двата екипа, като хоспитализациите са се редували според етапа на бременността и състоянието на пациентката. Координираният подход между двете лечебни заведения се оказва решаващ за стабилизиране на състоянието ѝ и успешното раждане.

В хода на бременността е консултирана и от проф. д-р Мила Любомирова, началник на Отделение по нефрология от УМБАЛ “Света Анна“. В 33 гестационна седмица бременността се усложнява с диабетна нефропатия, което постепенно влошава общото състояние на пациентката. Въпреки усилията за стабилизиране на бъбречната функция, в един момент става ясно, че натоварването за бъбреците е прекомерно и лекарите вземат решение за по-ранно родоразрешение в 33 гестационна седмица. Мярка, която се оказва решаваща за здравето и на майката, и на детето.

Раждането е извършено по спешност чрез цезарово сечение

от д-р Ибрям Ибрям с участието на д-р Катерина Спасова, специализант по акушерство и гинекология и д-р Иван Ковачев, анестезиолог. Операцията протича без усложнения, а бебето е стабилизирано от неонатолозите на „Майчин дом“. Първите дни са трудни, защото е в кувьоз с пневмония, но след месец под грижите на екипа Клиниката по неонатология майката и бебето вече са у дома.

„За жените с диабет е изключително важно бременността да бъде планирана и да започне при оптимален гликемичен контрол, който да се поддържа по време на бременността“, подчертава доц. Чакърова.

„Живея с диабет тип 1 от 13-годишна възраст. Когато забременях, контролът върху кръвната ми захар беше много лош.

Не знаех, че има толкова нови методи за проследяване. В ендокринологията ме научиха на много неща, които не знаех дори като човек, който от години живее с това заболяване. Благодарение на екипите на доц. Чакърова и д-р Ибрям успяхме да постигнем добър контрол и да запазим бременността. Най-важното, което искам да кажа на всички жени с диабет, е да не се страхуват да мечтаят за дете – но да се подготвят добре. Контролът преди забременяване е решаващ. Аз не го направих навреме, но имах късмета да попадна на правилните лекари“, сподели Маринела.

„СБАЛАГ „Майчин дом“ продължава да бъде национален център за проследяване на патологични и високорискови бременности, осигурявайки интегрирана грижа в сътрудничество с водещи клиники по ендокринология и вътрешни болести“, каза д-р Ибрям Ибрям.

По темата

Източник: Nova.bg    
спасяване на майка и бебе високорискова бременност диабет тип 1 Майчин дом рРанно родоразрешение координирани екипи цезарово сечение неонатология диабетна нефропатия здраво бебе
Последвайте ни
Драма с щастлив край: 32-годишна родилка и бебе спасени в София

Драма с щастлив край: 32-годишна родилка и бебе спасени в София

Тръмп взриви социалните мрежи с въпрос към ал-Шараа: Колко жени имаш?

Тръмп взриви социалните мрежи с въпрос към ал-Шараа: Колко жени имаш?

„Путин прави грешни сметки“ - Фон дер Лайен с остро послание от Брюксел

„Путин прави грешни сметки“ - Фон дер Лайен с остро послание от Брюксел

ДНК анализ разкри шокиращи факти за Хитлер

ДНК анализ разкри шокиращи факти за Хитлер

Свалят лихвата върху неплатени задължения

Свалят лихвата върху неплатени задължения

pariteni.bg
Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
<p>Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата</p>
Ексклузивно

Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата

Преди 1 час
Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден
Ексклузивно

Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден

Преди 3 часа
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново
Ексклузивно

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Преди 3 часа
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“
Ексклузивно

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Преди 5 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Много мил и необикновен“: Дженифър Анистън похвали новата си любов

„Много мил и необикновен“: Дженифър Анистън похвали новата си любов

Любопитно Преди 24 минути

Двойката за първи път се появи в заглавията през юли

Флорънс Пю разкри за „неуместни искания“ по време на секс сцени

Флорънс Пю разкри за „неуместни искания“ по време на секс сцени

Любопитно Преди 25 минути

Без да назовава имена или конкретни проекти, британската актриса описа една особено неудобна ситуация

Край на гратисния период: Солени глоби грозят търговците за необосновано повишаване на цените

Край на гратисния период: Солени глоби грозят търговците за необосновано повишаване на цените

Пари Преди 58 минути

Ефективните проверки вече са в ход

Освобождаването на Шон „Диди“ Комбс от затвора е отложено заради нарушения на правилата

Освобождаването на Шон „Диди“ Комбс от затвора е отложено заради нарушения на правилата

Любопитно Преди 1 час

Новата дата на освобождаването му е пренасрочена за 4 юни 2028 г.

Politico: Най-тежката зима за Украйна - три основни проблема

Politico: Най-тежката зима за Украйна - три основни проблема

Свят Преди 1 час

Украйна е изправена пред нова критична зима, такава, която само героизмът и импровизацията може би няма да успеят да преодолеят

<p>НС отхвърли ветото на президента&nbsp;върху закона за нефтените продукти</p>

НС отхвърли ветото на президента Радев върху закона за нефтените продукти

България Преди 1 час

Невиждана суша в Иран: Как се стигна до пълна катастрофа

Невиждана суша в Иран: Как се стигна до пълна катастрофа

Свят Преди 1 час

В последно време не е падала нито капка дъжд в 15 от общо 31 провинции на страната

Безредици и опит за бягство в гръцки център за мигранти край границата с България

Безредици и опит за бягство в гръцки център за мигранти край границата с България

Свят Преди 1 час

На мястото са били изпратени полицейски сили

Лавров: Русия остава отворена за среща на върха в Будапеща

Лавров: Русия остава отворена за среща на върха в Будапеща

Свят Преди 1 час

Това заяви външният министър Сергей Лавров в интервю за италианския вестник Corriere della Sera

а

Защо стотици руснаци трябва да напуснат Латвия

Свят Преди 2 часа

Изтече срокът, даден на няколкостотин руснаци в Латвия да изпълнят определени изисквания, за да останат в страната

<p>Борисов: Гарантирам, че България ще получи дерогация</p>

Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем

България Преди 2 часа

Според него Русия няма да заведе дела срещу България, тъй като санкциите са американски и оттам произлизат действията на България, т.е. по принуда

<p>Арестуваният с 4,23 промила мъж е пил водка от обяд</p>

Арестуваният с 4,23 промила мъж във Врачеш е пил водка от обяд

България Преди 2 часа

В Бургас задържаха втори рекордьор с висока концентрация на алкохол зад волана - този път с 3,29 промила

Камион се вряза в пазар в Южна Корея: 2 жени загинаха, 18 ранени

Камион се вряза в пазар в Южна Корея: 2 жени загинаха, 18 ранени

Свят Преди 2 часа

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра

Топ 9 най-шокиращи разкрития от документите за Епстийн

Топ 9 най-шокиращи разкрития от документите за Епстийн

Свят Преди 2 часа

Документите – малък пакет, публикуван от демократите, и по-голям от републиканците – също разкриват частни размисли на опозорения финансист относно Доналд Тръмп и до каква степен Тръмп може да е знаел за неговите престъпления

Стефан от Big Brother: Иван беше провокиран! (ВИДЕО)

Стефан от Big Brother: Иван беше провокиран! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Полицията откри 761 антични монети в Поморие, могат да променят историята

Полицията откри 761 антични монети в Поморие, могат да променят историята

България Преди 2 часа

Те са толкова много, че ако бъдат изучени биха могли да променят историята на региона, смятат експерти

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Как да намалим риска от пожар в кухнята

sinoptik.bg
1

Слънчево с мъгли и слани

sinoptik.bg

Коя е обявена за най-красивата жена в света според „гръцкото златно сечение“

Edna.bg

Стефан от Big Brother: Ще ме е яд, ако Сияна и Стоянов отидат на финал! (ВИДЕО)

Edna.bg

Приеха 7 легендарни футболисти в Залата на славата

Gong.bg

Резултати от НБА

Gong.bg

Министерският съвет внася проектобюджета в Народното събрание още днес

Nova.bg

Депутатите преодоляха президентското вето и повторно приеха промените в закона, свързан с „Лукойл”

Nova.bg